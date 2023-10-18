退休收息股趁低吸納策略

連續兩次和大家檢討過，我在本欄提供的五隻退休收息股，包括中華電力（00002）、長江基建（01038）、領展（00823）、中移動（00941）和香港電訊（06823）。

上次已經預告過，今日會和大家探討一下，應否趁現時股市低迷時，吸納或增持以上的收息股。

首先，我要強調，經過檢討之後，以上的收息股，在派息方面都沒有大問題，因此，「趁低吸納」這個議題才成立，否則就不用再討論了。

從投資者的角度，如果你剛開始部署退休，還未買入任何一隻收息股，這當然是個好機會，因為現在這批股票的股價，比起2021年我推介時，除了中移動之外，其餘平均都回落了兩成左右。而且，現價買入，息率比2021年初高了近兩厘，Margin Of Safety（安全邊際）絕對足夠，即是說，買入之後也會很安心。

現時股市低迷，不排除仍有下跌空間。(Shutterstock)

不過，即使如此，我建議大家不要一次過買齊你心目中的股票數量，因為現在的投資氣氛仍然薄弱，不排除仍有小量下跌空間。我認為，買入八成左右的數量已經足夠。如果後市再跌，便再買；如果後市喘定並回升，就等個別股票的股價調整才買入。

至於未買齊收息股的投資者，就正如剛才我所說，現在是不錯的時機，絕對值得加注。如果你所欠的數量不太多，就一次過買齊；如果尚欠很多，則可以考慮分兩注，具體操作和未入市者一樣。這樣做，一方面你可以拉低成本價，另方面就可以提高股息回報。

至於已經買齊的投資者又如何？我認為，這個要看你是否有充裕的流動資金，以及是否願意承受少許投資風險。若否，你就繼續持有手上的股份，但要定期檢討這些股票的業績和派息，然後繼續過你的退休生活。

但如果你有多餘資金，又可以承受一些投資風險，我會建議你在現水平再買入一些，作為中短線投資（買入多少也視乎你的實力和持貨能力），等到這些股份的股價有兩成左右的升幅，你就可以沽出，賺取當中的差價；如果市況一直疲弱，你就繼續收息。最重要是你有持貨能力，以及這些股票的基本因素沒有變化。

作者電郵：lkslo@yahoo.com