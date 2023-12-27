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27/12/2023

退休後，享受收成的樂趣

#退休 #理財 #我要退休 #有機耕作 #租田 #蔬果 #種植 #農夫
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日提到，愈來愈多港人選擇北上退休，但當中有些仍以香港為家（根？），只不過，一星期會返內地（主要是大灣區）住幾天，或者只在周六周日上去吃喝玩樂；又或者，有些會選擇一次過在內地住上兩三星期，然後短暫回港處理事務或見見朋友。

 

　　總之，大灣區就變成港人退休的「後花園」。提起「後花園」，今日我想分享一下，我有另一班朋友，部分已經退休，但部分仍未退休，他們有另一種活動，那就是收割蔬果。

 

　　對了，我說的是收割，或收成，而不是耕作。我知道，近年港人也喜歡在新界地方租一些農田，自己耕作，享受農耕的樂趣。但自己種植，佔用的時間較多，也頗辛苦，未必個個都喜歡和適合。更重要的是，我們未必完全懂得如何耕種，失敗率會頗高。那就變成沒有成就感，只有挫敗感！

 

　　當然，我必須指出，自己摸索去種植，也有另一番樂趣，有時候，滿足感會更高。但我認為，始終有一些人不喜歡自己種植。其實，退而求其次，自己租田，但由專業的農夫種植，當收到農夫通知，才去田園收割，那種感覺也不錯。

 

有專業的農夫代為栽種，每一兩個星期就可收成一次，別有一番樂趣。(Shutterstock)

 

　　今年我就和朋友租了錦田的幾塊田（雖說一塊塊，但不要以為面積很大），每年租金只是3000多元，但就可以由專業人士替我們按照時令種植合時的蔬果，例如粟米、蘿蔔、蕃茄、紅菜頭、椰菜、油麥菜、南瓜、青瓜、生菜和通菜等等，幾乎每隔一兩個星期就有一次收成，其實又是另一番樂趣。

 

　　我們農夫種的菜，最好就是確保有機耕作，即是不用化學肥料。其實，我認為，這一種「經營模式」，對於農夫來說，他是少了一些種植的風險，或者說，他將種植的風險轉嫁我們這些租田人士。

 

　　何以見得？本來，如果農夫自己種植和經營，就要冒打風落雨的風險。萬一好像今年一樣，又十號風球，又世紀黑雨，收成肯定會受影響。但如果是我們向他租田，萬一失收，損失的就是我們，農夫仍然可以穩袋我們的租金。

 

　　但我又嘗試從另一個角度看，如果失收，農夫的損失可以很大，但我們作為租田者，少一點收成，或者農作物的質素稍差，對我們的影響也有限，最多少吃一些而已！當我這樣想的時候，我又覺得，以這樣的形式去支援本地有機耕作，也未嘗不是一件好事！

 

　　另一邊廂，從我們合租者的角度看，我們有時候會在收割前約埋飲茶，有時又會收成之後一齊晚飯，變相是另一種社交活動。而且，大家又多了一些話題，何樂而不為？總之，這是退休人士可以考慮的另類活動。

 

　　作者電郵lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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