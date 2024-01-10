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10/01/2024

定息工具愈來愈多

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　今日是2024年第一次和大家見面，在此首先祝各位退休或準備退休人士身體健康、事事順利；已退休者，退休儲備愈來愈見使；準備退休者，退休儲備愈來愈豐厚。

 

　　不過，如果你是部署退休者，而你的資產又集中在香港市場，你的儲備可能已經縮水了。不過，如果大家秉持我的「三合一退休方案」，以一膽拖兩或三腳的方式安排你的退休儲備，情況又未必太壞呢！

 

　　投資市場不會因為我們的個人主觀意願而調整，最佳方法是用一個合適的投資布局去駕馭複雜的市場。重溫我的三合一退休方案，做「膽」的是最保守的年金，尤其是政府年金，這部分因為會佔你的總資產五成或以上，所以幾乎已經封了蝕本門。

 

　　至於其中一隻「腳」，可能是收息股。大家可能會感到，這部分應該不會太好吧，但其實，去年的情況也不是想像中差，部分以本地市場為主的收息股，或許因為去年年初時息口仍然向上而下跌，但年中之後，息口見頂的預期開始瀰漫市場，這些收息股的股價也靜悄悄地回升了。

 

　　另外，如果大家的收息股之中，有部分是類似中移動(00941)和中海油(00883)這類超大型高息國企的話，你的收息股組合不但不會縮水，還可能增值了。

 

　　至於第二隻腳就是定息工具（第三隻腳視乎大家是否有能力買樓收租）。過去10年，由於處於低息周期，所以這方面的選擇不多，但隨著2022年起美國大手加息，港人也因此而「受惠」（只是定息工具受惠，其他投資工具就⋯⋯），當中包括最簡單的定期存款，而由政府或半官方機構發行的債券也愈來愈多，以及愈來愈吸引了。

 

　　遠的不說，去年推出的那批銀色債券，保證的票面息率加至5厘；後來再推出的那批綠色債券，保證的票面息率也有4.75厘，都是十分吸引兼安全的投資工具呢！

 

　　但蘇州過後已經無艇搭了，因為這兩批債券已經結束認購，即使該批綠債可以在二手市場買到（上市編號：04273），但到期回報率已經沒有4.75厘了，因為債價搶高了。截稿時的報價是102.55，即是要用102.55元才買到值100元的債券，令到實際回報率低於票面息率，大約只有3.9厘。

 

機管局零售債券的票面息率有4.25厘。（Brendan攝）

 

　　如果大家認為這個還可以，而又有需要，當然可以在二手市場買入。但如果不想的話，最新又有另一個選擇呢，那就是由香港機管局發行的一批零售債券。這批債券的票面息率是4.25厘，雖然比去年的銀債和綠債都要低，但不要忘記，美國息口見頂回落已經幾乎是共識，到真的減息時，我可以肯定，大家連4.25厘的利息都沒有呢！

 

　　而今次機管局的零售債券還有不少窩心的設計，下次再和大家分享。下面是這批債券的發行詳情，有興趣者就不要錯過了，最後認購日期是1月25日下午2時呢！

 

機管局零售債券發售詳情

目標發行額

50億元

認購日期

17/1至25/1（下午2時）

發債用途

支援三跑建設

發行日

5/2或以前

年期

2.5

認購結果公布

1/2

上市日

6/2

上市編號

04701

認購門檻

1萬元（每手計）

回報和派息

每季派息一次，票面息率4.25

贖回機制

付息日前30至60日內可以要求100%贖回

申請方法

經指定的配售銀行或券商認購

分配方法

循環派發，如認購額低於50億元，每位合資格者可保證獲配一手

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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