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20/03/2024

單車環台，退休人士可考慮

#我要退休 #台灣 #退休 #環島 #環台 #單車 #運動
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　幾年前，我的姨仔已經提議我們一起參加台灣的單車環島旅行，即是由台北踩單車去台中、高雄、台東、花蓮、宜蘭，然後再回到台北，全長900公里，大約要用9日時間（還有其他起點選擇，例如台中或高雄，總之是環島一圈）。

 

 

　　我聽到這個提議之後，其實已經心動。但我必須先強調，我不是單車發燒友，只不過喜歡踩單車而已，但感到以踩單車形式去旅行是一個不錯的選擇，至少可以讓我用另一個角度細味台灣。只可惜，一場世紀疫情，令到這個計劃一拖再拖。

 

　　今個星期，我終於圓了這個單車環台的夢想。總結一句，我認為這是一趟精彩的旅程，絕對值得推介。既然這個是退休專欄，我就從退休角度分享一下我對這次旅程的感受。

 

　　我們這個團一共40人，主要當然是台灣人，其餘還有香港人（即是我們一行四人和另外一人），以及新加坡人、印度人、美國人等等。當中七成人是50歲或以上，其中有好幾位更已經70歲，最大年紀是71歲。50歲以上的人士，應該有七成是退休人士。

 

 

 　　說到這裏，我要先解釋一下我們踩的單車。今時今日，科技進步，除了普通的公路單車(Road Bike)外，還有電力輔助的e-Bike。但我必須強調，踩e-Bike不等於不需用力，或不用踩（不是電單車），如果不踩，e-Bike是不會動的，而如果你踩，就有少許附加推動力，上斜路時助力更大，會感受到和普通單車的分別。就是因為有了e-Bike，我才可以順利完成今次的環島旅程呢！

 

 

　　我們40人之中，剛好一半用Road Bike，一半用e-Bike（從另一個角度看，有了e-Bike，這類單車環島的市場就擴大了一倍），而50至70歲的參加者中，有七至八成是踩e-Bike，但當中也有幾位是踩Road Bike的，令我十分佩服。從他們的裝備可以看到，他們也不是專業的單車友，最多只是平時經常踩單車而已。

 

 

 

　　我和幾位台灣的退休人士談過，他們都是希望趁退休初期，體力上仍然能應付時，去追尋自己的夢想，深度探索自己成長的地方。

 

 

　　旅程期間，我們也碰到幾位60歲以上已經退休的台灣人（下圖），他們不是踩單車環島，而是騎電單車環島。這令我記起多年前有一套台灣電影叫《不老騎士》，講述十多位平均年齡81的長者，心懷18歲的騎士夢，用13日時間環台一圈的事蹟。

 

 

　　很感恩，整個旅程期間，天氣算是十分好，基本上沒有下雨，也沒有任何驚險事件！我認為，單車環台值得推介，尤其是退休人士，只要你有能力平衡部單車，夠膽踩馬路，加上有一定體能，便可接受這個挑戰，豐富你的退休生活。

 

 

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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