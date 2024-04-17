上期本欄那篇《幫你父母去圓旅遊夢》引發不少迴響，無論讀者或身邊的朋友都和我分享自己的經驗和想法。

原來，我們的上一輩，不少都是想去外地旅行，認識這個世界的，奈何因為種種原因，未能像我們這一代人一樣，可以「話去就去」。

如果身為子女的我們，能夠在他們完成了人生最重要的事情（養大我們）之後，多點陪伴他們去旅行，讓他們實踐多年的旅遊夢，確實是他們在退休之年最美好的事情之一呢！

我們自己又如何？退休時我們還有沒有夢要圓呢？

早前我和朋友談起退休後的生活，大家都各有各的說法，但其中有人提到，最有意義的退休生活，其實就是利用自己的專業或最擅長的技能，繼續服務社會。

即是說，退休前是利用自己的專業賺錢，退休後就繼續利用自己的專業，但那是無償的服務，回饋社會。

即使已經退休，仍可用自己的專業無償幫助有需要的人。(Shutterstock)

鄰欄作者Luke Sir曾智華就是最好的例子。退休前，他是香港電台的節目主持人和管理層，最擅長的工作當然是「噴口水」（絕無貶意）和宣傳推廣。

退休後的他，選了另一條跑道，繼續為自己、為朋友及為社會做事。10年前的這個時候，他成立了「慈善同學會」，為同學們（大部分是當年的聽眾們）安排很多開心快活的活動、找尋美食和景點，以及做善事、幫助弱勢的慈善團體等等。

當然，他繼續在報刊或網站發表文章和接受訪問，主要內容都是圍繞退休的心得。正如他所說：精彩人生總在下半場！

我的另一位朋友毛錫強（人稱Mo Sir，他也是慈善同學之一），退休前是律政署的法律草擬專員，即是說，他的專業就是法律。前年退休後（現在仍以合約形式服務律政署），他想到繼續利用自己的專業服務社會，為大眾謀福利。

他認識到，如果要自己的下半場過得開心和安心，有兩件事一定要做，那就是寫遺囑和安排持久授權書。於是，他就搭通天地線，以最低廉的價錢，為廣大市民撰寫遺囑。其實，這些收費都是捐去苗圃行動做善事的。

我們大部分人都不是有知名度的人或專業人士，就算達到了財務自由，也未必可以擔起這些崗位，但我們每個人總有一些專長，例如電器維修、理髮或下廚，我間接認識的朋友中，不少都在自己退休後，利用這些知識和技能去做義工，幫助有需要的人士和長者，這實在是最有意義的退休生活呢！

作者電郵：lkslo@yahoo.com