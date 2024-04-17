  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

17/04/2024

最有意義的退休生活

#退休 #理財 #我要退休 #慈善 #義工
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上期本欄那篇《幫你父母去圓旅遊夢》引發不少迴響，無論讀者或身邊的朋友都和我分享自己的經驗和想法。

 

　　原來，我們的上一輩，不少都是想去外地旅行，認識這個世界的，奈何因為種種原因，未能像我們這一代人一樣，可以「話去就去」。

 

　　如果身為子女的我們，能夠在他們完成了人生最重要的事情（養大我們）之後，多點陪伴他們去旅行，讓他們實踐多年的旅遊夢，確實是他們在退休之年最美好的事情之一呢！

 

　　我們自己又如何？退休時我們還有沒有夢要圓呢？

 

　　早前我和朋友談起退休後的生活，大家都各有各的說法，但其中有人提到，最有意義的退休生活，其實就是利用自己的專業或最擅長的技能，繼續服務社會。

 

　　即是說，退休前是利用自己的專業賺錢，退休後就繼續利用自己的專業，但那是無償的服務，回饋社會。

 

即使已經退休，仍可用自己的專業無償幫助有需要的人。(Shutterstock)

 

　　鄰欄作者Luke Sir曾智華就是最好的例子。退休前，他是香港電台的節目主持人和管理層，最擅長的工作當然是「噴口水」（絕無貶意）和宣傳推廣。

 

　　退休後的他，選了另一條跑道，繼續為自己、為朋友及為社會做事。10年前的這個時候，他成立了「慈善同學會」，為同學們（大部分是當年的聽眾們）安排很多開心快活的活動、找尋美食和景點，以及做善事、幫助弱勢的慈善團體等等。

 

　　當然，他繼續在報刊或網站發表文章和接受訪問，主要內容都是圍繞退休的心得。正如他所說：精彩人生總在下半場！

 

　　我的另一位朋友毛錫強（人稱Mo Sir，他也是慈善同學之一），退休前是律政署的法律草擬專員，即是說，他的專業就是法律。前年退休後（現在仍以合約形式服務律政署），他想到繼續利用自己的專業服務社會，為大眾謀福利。

 

　　他認識到，如果要自己的下半場過得開心和安心，有兩件事一定要做，那就是寫遺囑和安排持久授權書。於是，他就搭通天地線，以最低廉的價錢，為廣大市民撰寫遺囑。其實，這些收費都是捐去苗圃行動做善事的。

 

　　我們大部分人都不是有知名度的人或專業人士，就算達到了財務自由，也未必可以擔起這些崗位，但我們每個人總有一些專長，例如電器維修、理髮或下廚，我間接認識的朋友中，不少都在自己退休後，利用這些知識和技能去做義工，幫助有需要的人士和長者，這實在是最有意義的退休生活呢！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

我要回應

更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #我要退休 #慈善 #義工

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk