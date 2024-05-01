政府年金，首30萬加「派彩」

當2018年政府推出公共年金時，年金公司向外公布的內部回報率（Internal Rate of Return，下稱IRR，大概等於年回報率）其實不算高。當時65歲才可以買政府年金（現在60歲便可以），以65歲的男性為例，如果買100萬元年金，每月保證支取5800元年金，折算的IRR只有大約4%。

女性的話，同樣歲數買同等金額的年金，因為女性的預期壽命較男性長，每月只可以收取5300元年金，IRR也是4%左右。

在此岔開一下，早前有位女性朋友告訴我，年金公司的宣傳廣告指，年金回報5.6%，比我經常告訴她的數字為高！

但我告訴她，這應該不是上面所說的IRR，而是年金率，即每年所派的年金，佔投保人本金的比率，例如買100萬元年金，每年收取5.6萬元年金的話，年金率就是5.6%。這主要是用來計算，需要多少年才可以收回自己所付的本金。

用100去除5.6，即是要17.8年才收回自己所繳付的年金，以65歲買年金為例，即到了82歲左右就打和。只要你活下去，就可以賺錢了，愈長命賺得愈多。

不過，到了上周五（4月26日），年金公司宣布最新的推廣優惠，由4月29日至今年年底，投保30萬元政府年金，可獲額外25%的終身年金收入，這就大大提高了政府年金的IRR了。

上周五年金公司宣布最新優惠，投保30萬元可獲額外25%收入。（香港年金圖片）

我拿起財務計算機計算一下，以女性為例，投保30萬元年金的IRR，到了第30年，就是5.72%，即是剛好超越我朋友所聽的5.6%了。但如果沒有優惠，30年的IRR只有3.79%（見附表）。如果以年金率計，有優惠是7.65%，沒有就是5.64%。

我同意，這個優惠算是很吸引了，遺憾的當然是，只有30萬元的保額可以享受這個優惠，超出的部分仍然以原來的支取金額為限。假如妳買50萬元，甚至100萬元的年金，總的IRR就會被攤薄。當然，妳也可以反過來看，即是本來是低的，但因為首30萬元提高了，所以整體IRR提高了。

在此，我想解釋一下，所謂的IRR，其實和年期有直接關係，因為計算IRR就等於計算每一筆投資在某一年的回報。大家可以想象，假設你投入30萬元買政府年金，首年只可收回16920元（以沒有優惠為例，下同），從IRR的角度是蝕錢的，所以是負數。

大約18年後，即到了77至78歲那時，妳才收回付出的投資，或開始有錢賺，這時的IRR開始轉為正數。正如上文所指，30年後，即90歲那年，IRR就可以去到3.79%。年期愈後，IRR就愈高。

回說今次的優惠。如果真的只買30萬元年金，即使有優惠，繼續以女性為例，每月只可支取1762元，真的沒有太大意思。因此，明顯地，年金公司不是想整體提高政府年金的IRR，而是作為一次推廣優惠，吸引更多人買政府年金而已！

優惠前後，60歲買30萬元年金不同年期IRR比較 男性 有優惠 沒有優惠 女性 有優惠 沒有優惠 20年 4.44% 2.00% 20年 3.52% 1.18% 30年 6.49% 4.47% 30年 5.72% 3.79% 40年 7.17% 5.36% 40年 6.47% 4.76%

作者電郵：lkslo@yahoo.com