  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

01/05/2024

政府年金，首30萬加「派彩」

#退休 #理財 #我要退休 #年金 #理財智慧 #投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　當2018年政府推出公共年金時，年金公司向外公布的內部回報率（Internal Rate of Return，下稱IRR，大概等於年回報率）其實不算高。當時65歲才可以買政府年金（現在60歲便可以），以65歲的男性為例，如果買100萬元年金，每月保證支取5800元年金，折算的IRR只有大約4%。

 

　　女性的話，同樣歲數買同等金額的年金，因為女性的預期壽命較男性長，每月只可以收取5300元年金，IRR也是4%左右。

 

　　在此岔開一下，早前有位女性朋友告訴我，年金公司的宣傳廣告指，年金回報5.6%，比我經常告訴她的數字為高！

 

　　但我告訴她，這應該不是上面所說的IRR，而是年金率，即每年所派的年金，佔投保人本金的比率，例如買100萬元年金，每年收取5.6萬元年金的話，年金率就是5.6%。這主要是用來計算，需要多少年才可以收回自己所付的本金。

 

　　用100去除5.6，即是要17.8年才收回自己所繳付的年金，以65歲買年金為例，即到了82歲左右就打和。只要你活下去，就可以賺錢了，愈長命賺得愈多。

 

　　不過，到了上周五（4月26日），年金公司宣布最新的推廣優惠，由4月29日至今年年底，投保30萬元政府年金，可獲額外25%的終身年金收入，這就大大提高了政府年金的IRR了。

 

上周五年金公司宣布最新優惠，投保30萬元可獲額外25%收入。（香港年金圖片）

 

　　我拿起財務計算機計算一下，以女性為例，投保30萬元年金的IRR，到了第30年，就是5.72%，即是剛好超越我朋友所聽的5.6%了。但如果沒有優惠，30年的IRR只有3.79%（見附表）。如果以年金率計，有優惠是7.65%，沒有就是5.64%。

 

　　我同意，這個優惠算是很吸引了，遺憾的當然是，只有30萬元的保額可以享受這個優惠，超出的部分仍然以原來的支取金額為限。假如妳買50萬元，甚至100萬元的年金，總的IRR就會被攤薄。當然，妳也可以反過來看，即是本來是低的，但因為首30萬元提高了，所以整體IRR提高了。

 

　　在此，我想解釋一下，所謂的IRR，其實和年期有直接關係，因為計算IRR就等於計算每一筆投資在某一年的回報。大家可以想象，假設你投入30萬元買政府年金，首年只可收回16920元（以沒有優惠為例，下同），從IRR的角度是蝕錢的，所以是負數。

 

　　大約18年後，即到了77至78歲那時，妳才收回付出的投資，或開始有錢賺，這時的IRR開始轉為正數。正如上文所指，30年後，即90歲那年，IRR就可以去到3.79%。年期愈後，IRR就愈高。

 

　　回說今次的優惠。如果真的只買30萬元年金，即使有優惠，繼續以女性為例，每月只可支取1762元，真的沒有太大意思。因此，明顯地，年金公司不是想整體提高政府年金的IRR，而是作為一次推廣優惠，吸引更多人買政府年金而已！

 

優惠前後，60歲買30萬元年金不同年期IRR比較

男性

有優惠

沒有優惠

女性

有優惠

沒有優惠

20

4.44%

2.00%

20

3.52%

1.18%

30

6.49%

4.47%

30

5.72%

3.79%

40

7.17%

5.36%

40

6.47%

4.76%

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應

更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #我要退休 #年金 #理財智慧 #投資

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk