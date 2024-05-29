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29/05/2024

退休收息股年度檢討

#退休 #理財 #我要退休 #理財智慧 #退休錦囊 #收息股
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　半年前，我在本欄檢討過我提供的五大退休收息股，分別是中華電力(00002)、長江基建(01038)、領展(00823)、中移動(00941)和香港電訊(06823)。

 

　　當時我已經指出，我是在2021年初推介該五隻收息股的，而當時正是近年港股唯一的一次牛市，即是說，這五隻收息股的股價，當時都處於自己近年的高位。

 

　　但從2021年第二季開始，港股就反覆下跌，這幾隻收息股也不能倖免要跟隨大市下跌，尤其因為該段期間起，美國開始「暴力加息」，當傳統收息股遇上市場息口大幅向上時，股價就更添壓力。

 

　　當然，我已經不斷強調，從退休收息的角度，重要的是，這些股票的派息能力有沒有變化，股價上落是其次。但我當然明白，沒有人想自己買入的股票，股價不斷下跌的。如是的話，心裏頭始終會不舒服。

 

　　但如果這些股票能夠持續穩定地派息，甚至增加派息，又以一個組合來衡量，我相信，大家仍然會心安的。

 

 如以組合方式來持有退休收息股，會比較心安。(Shutterstock)

 

　　半年前我替大家檢討時，已經是這樣的情況。當然，特別的是，我的五隻推介中，包括了一隻表現十分突出的中移動，我當時形容，她可謂「一隻救全家」。這或許有點誇張，但她的表現，其實一直延續下去呢！

 

　　我趁這批股票都公布了2023年的全年業績和派息，想再為大家作一次全面的檢討。我仍然以2021年推介時的股價作為計算起點，和上周五的收市價作比較，這五隻收息股當中，有三隻下跌，中移動大升，而長建就微升（見附表）。

 

　　如果單計股價變化，最差的仍然是領展，3年以來合共下跌五成三，比中期檢討時再跌多了一點。

 

　　但正如我早前指出，由於領展去年初曾經以44.2元的價錢供股，比宣布供股前的股價有三成折讓（宣布前是62.8元），因此，現價是經過除淨的。從投資者的角度，如果你沒有供股，又沒有在市場沽出你的供股權，而你又以表內的70.8元買入，股價損失才會是五成三。

 

　　如果你有供股，損失的百分比會低一點，但實質損失金額會多一點，因為你增加了投資。計及領展這兩年多以來的派息，實際跌幅是四成左右。無論如何，這仍然是五隻推介股之中，表現最差的一隻。

 

　　股價表現第二差的，仍然是中電。3年以來，股價跌了一成四，但計及同期所收到的股息，實際跌幅只是1%左右。

 

　　另一隻收息股長建，3年以來股價微升1%左右，但計及股息收益之後，已經有近一成八的回報。至於香港電訊，3年以來，股價下跌近一成，但計及股息收益之後，實際有近一成的正回報。

 

　　至於表現最好的中移動，股價在過去3年多升了近四成四，再計及這3年所收的10多元股息，總回報高達七成。

 

　　我再計算過，即使大家真的在2021年初的高位買入該五隻退休收息股，假設是平均注碼，即是每隻都佔兩成，到這一刻為止，連同收息在內，有近一成二的正回報。

 

　　即是說，如果我們能以一個組合的形式來持有退休收息股，即使遇到過去幾年的「極端市況」，其實也不會太差，至少晚上可以睡得安吧！其他分析和我的觀察，留待下次再續。

　　　

隻退休收息股過去3年多股價變化和股息收入

股票名稱

31/03/2021收市價

24/05/2024

收市價

變幅

過去3年共收股息

淨變幅

預期息率

中華電力（00002

75.5

65.15

-13.8%

9.3

-1.1%

4.9厘

長江基建（01038

46.2

46.75

+1.1%

7.59

+17.6%

5.5

中移動（00941

50.95

73.2

+43.6%

13.3

+69.7%

7.2

領展（00823

70.8

33.2*

-53.2%

8.584

-41%

7.9

香港電訊（06823

10.06

9.11

-9.5%

2.237

+12.7%

8.7

資料來源：《經濟通》

*除淨價，另外，領展的年結日為331日，其餘為1231日。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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