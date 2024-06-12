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12/06/2024

中移動可「付託終身」！

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上日提到，我於2021年初在本欄推介的五隻退休收息股，如果以平均注碼買入，到目前為止，連同收息在內，已有近一成二的回報，雖然不算突出，但從退休收息的角度，卻是可以安心的。

 

　　該五隻收息股分別是中華電力(00002)、長江基建(01038)、領展(00823)、中移動(00941)和香港電訊(06823)。

 

　　從股價的角度，中移動的表現最突出。我形容，中移動可算是「中特估」的代表股份！何謂「中特估」？事緣2022年底，中國證監會前主席易會滿提出「中特估」的概念，簡而言之就是「國企股的估值偏低，需要被重估」。

 

　　由於中移動受到美國制裁，被迫從紐約交易所退市，中移動只能選擇回歸內地A股市場。為了吸引內地投資者，中移動開始大幅增加派息，派息比率由2020年的五成半提高至去年的七成一，加上經營改善，盈利有較明顯增長，令到股價從低位回升，甚至成為近年最強勢的中資股之一。

 

　　我相信，只要經營不出現問題（事實上，作為一隻收現金的公用公司來說，出問題的機會也很低吧），中移動應該可以維持這個派息比率。如是的話，她甚至是一隻可以「付託終身」的收息股。

 

中移動大幅增加派息，使其成為近年最強勢中資股之一。(AP)

 

　　其餘股票方面，香港電訊和長建的股價相對平穩，派息同樣保持輕微增長，其中長建的目標就是想做到每年派息都增長，以惠及退休一族。暫時來說，經過過去幾年比較困難的日子，她仍然能做到。我認為，即使大家在相對高位買入，持有這兩隻股票收息都是安心的。

 

　　至於中電，受到澳洲電力業務的衍生工具公平值虧損影響，股價一度受挫，但這次只是獨立事件，而且，即使遇到困難，中電過去4年仍不減派息，維持在2020年時的水平，即全年派息3.1元。我估計，中電今年有機會稍為增加派息（很大可能在第四季增加派息），令到股息率維持在5厘之上，這已經算不俗了。

 

　　最後，是可能大家最關心的領展。過去一年，她的表現仍然令人失望。我在上年度檢討時，寫了一篇題為《將領展列入特別關注名單》的文章，主要因為領展近年積極向外收購，令公司負債高企，去年又罕有地供股集資，令投資者頗失望。

 

　　還有的是，去年公布的2023年度末期息（領展年結日是3月31日）大減一成八，是上市以來首次（全年派息也減少一成左右），也令到上市以來股息連年增長的公司又少一家。

 

　　不過，某程度上，領展減少派息也是意料中事，因為發行的基金單位增加了兩成，短期減少派息是無可避免的。事實上，到了2024年的末期息（今年初宣布），每股派1.3257元，比去年回升一成一左右，這反映領展仍然有充裕的派息能力。

 

　　對於領展，我會繼續將她列入關注名單之內，部分原因去年已提過，就是要看管理層如何整合過去幾年的各項收購，另外就是去年較突出的北上消費熱潮，到底如何影響領展租金收入。

 

　　本來，領展過去只集中本地基層需要的房地產組合，對經濟的敏感度較低，但經過過去幾年的收購和出售，領展現在已是一家擁有不少海外中高檔物業的房地產集團，投資風險確實比過去為高，但卻有機會長期維持相對高的增長。

 

　　這無疑是一把雙刃劍，但我自己是同意這個策略的，只不過，作為一位退休收息者，只想見到管理層用一個穩健的策略去維持增長，而不需要冒太大風險！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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