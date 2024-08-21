2024巴黎奧運落幕了，今屆奧運似乎有不少話題，讓我們在看運動比賽之餘，茶餘飯後也有很多花邊新聞可以和朋友吹水，除了全紅嬋的「水花消失術」之外，當然還包括年屆51歲、以一身「街坊裝」打扮替土耳其贏得男子10米汽手槍射擊比賽銀牌的迪凱奇。

另外，最富娛樂性的，當然要數兩位「乒乓嫲嫲」，而其中最吸睛的，必然是年屆61歲、代表盧森堡出戰女子乒乓球單打的倪夏蓮。

一來，她幾乎是今屆年紀最大的運動員（最大是65歲的馬術代表），二來，她能夠打入女單32強，對手更是本屆乒乓球女單銀牌得主、中國的孫穎莎，這是名乎其實的一場「嫲『孫』大戰」。

在32強賽事，61歲的倪夏蓮對戰23歲的孫穎莎。（倪夏蓮IG圖片）

除了倪夏蓮之外，另一位嫲嫲級的乒乓球運動員是年屆58歲、代表智利出戰乒乓球女單的夏之穎。只不過，夏之穎在第一輪比賽就遭淘汰，所以大家沒有機會在電視直播中看到她的風采。

倪夏蓮的成績比曾之穎好，能夠打進32強，她的對手更是剛才提到，最後成為今屆奧運乒乓球女單銀牌得主的孫穎莎。因此，大家就能夠在電視直播中看到倪夏蓮的比賽。

她在比賽過程中，一直面露笑容，尤其做出那個「華麗轉身」之後，還露出鬼馬表情，真的充滿娛樂性。另外，她在比賽暫停時飲可樂，以及比賽結束後和教練兼丈夫擁吻的鏡頭，都非常吸睛。

大家有沒有發覺，單是今屆乒乓球比賽，女子項目中就有兩個嫲嫲級運動員，可見乒乓球是一項「不分年齡」的運動。

倪夏蓮在比賽過程一直保持笑容，十分享受。（倪夏蓮IG圖片）

上日本欄文章的標題是《退休後無藉口不做運動》，今日我承接這個話題，並想指出，退休後最值得做的其中一項運動，就是乒乓球。

我個人十分喜愛打乒乓球，不過，這一刻為止，我每星期會打一次的，卻是羽毛球。乒乓球只是間中才打，一來因為我還年輕，儘管羽毛球的「創傷性」（因為有很多突然轉身或急煞停的動作，容易弄傷膝蓋或肩膊）較大，但我仍然樂此不疲。不過，我已經告訴自己，當自己不能應付羽毛球劇烈運動量之日，就是我轉戰乒乓球之時了。

年輕時，我沒有學過乒乓球，但自覺有點天份，可以無師自通，但其實手法和姿勢都不正確。大約10年前，我曾經和太太去深圳找教練學打乒乓球，當然也由直板改為橫板，這樣從零開始學習會較容易，因為不易被習慣了的錯誤動作影響。

其實，不要小看乒乓球的運動量，在一個較小的範圍內不停走動，雖然動作不太大，但頻率很高，是極佳的帶氧運動。每次打完乒乓球，我都可以出一身大汗，這種排毒方式我很喜歡。最重要當然是，乒乓球的創傷性，是各種運動中較小的，絕對適合退休人士，很多七八十歲的長者也仍然可以打乒乓球。

我認識的朋友當中，也有不少是退休之後才去請個教練替自己練波，一來增加樂趣（有對手的球類比賽，總是要找一個和自己水平相若或比自己好的人才會有趣），二來可以糾正過去不正確的手法和姿勢，何樂而不為呢！因此，退休後，你再沒有藉口不打乒乓球了！：）

作者電郵：lkslo@yahoo.com