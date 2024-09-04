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04/09/2024

年金不能抗通脹的迷思

#退休 #理財 #年金 #政府年金 #通脹 #退休錦囊 #理財智慧
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上周有幸出席了Luke Sir曾智華的一個「慈善同學會」聚會，今次的主題是「All you need to know about年金」，其中一位主講嘉賓就是香港年金公司的行政總裁容渭燊先生（Sunny Yung，下稱Sunny）。

 

　　出席的「同學」中，大部分都是已經退休或正部署退休的人士。除了政府年金，又或者私人年金外，講者也談到「退休三寶」中的其餘兩寶，包括物業和保單的「逆按揭」。

 

　　至於Sunny，他在席上分享了坊間對政府年金的一些質疑和誤解，其中一個質疑就是年金不能抗通脹，這一點我在本欄也經常談及。政府年金每月固定派發一個保證金額，無疑是令人放心又安心，但每個經濟體系都會有通脹，長遠來說，如果收入不變，購買力確實有機會被通脹蠶食。

 

通脹年年增加，長者擔心將蠶食年金的購買力。(Shutterstock)

 

　　不過，我的看法是，通脹因素在退休初期的十多二十年，影響可能較大，但過了80歲之後，我們的退休開支會隨著年事漸高而減少，變相可以抵銷部分通脹的影響。

 

　　坊間的私人年金，部分會提供一個按通脹調整可支取年金的金額，例如每年調高2%至3%不等。我在早年的文章中提過，年金公司其實也可以考慮提供這個選項。

 

　　不過，當日Sunny回應通脹這個問題時指出，政府年金的主要目標是協助港人對抗長壽風險，如果同時又要抵禦通脹，年金可能會欠缺吸引力。

 

　　他解釋說，年金公司的精算師也計過，如果要做到按年提高年金的金額，最初開始時可支取的年金，可能會比現在減少兩三成，這樣就可能欠缺吸引力了。

 

　　不過，我想指出，其實，正如我所說，80歲後，通脹風險對老人家已不太重要，因此，即使提供這個選項，也只需要在60至80歲這個年齡區間。

 

　　如是的話，最初可支取的年金，又未必會少很多。而且，這只是一個可供選擇的選項，如果認為不吸引，也可以維持本來的安排。我相信，這樣的年金選項會更有吸引力。

 

　　另外，Sunny也提到，他不贊成把所有退休資產都放入政府年金，因為這確實影響了自己的流動性。我自己一向推介三合一的退休方案，即是只應把最多三分之一資產買年金，其餘三分之二資產可以放在收息股或其他定息工具，又或者安老按揭。

 

　　如是的話，抗通脹的任務，尤其是退休後的首20年，就應該由其他資產負責了，當中最好的就是股票。因為如果通脹上升，公司的產品或服務是可以加價的，這樣就可以維持賺錢能力，甚至賺更多錢。多賺了就可以多派息，那就可以增加我們的退休收入，以抗通脹。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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