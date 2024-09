年金不能抗通脹的迷思

上周有幸出席了Luke Sir曾智華的一個「慈善同學會」聚會,今次的主題是「All you need to know about年金」,其中一位主講嘉賓就是香港年金公司的行政總裁容渭燊先生(Sunny Yung,下稱Sunny)。

出席的「同學」中,大部分都是已經退休或正部署退休的人士。除了政府年金,又或者私人年金外,講者也談到「退休三寶」中的其餘兩寶,包括物業和保單的「逆按揭」。

至於Sunny,他在席上分享了坊間對政府年金的一些質疑和誤解,其中一個質疑就是年金不能抗通脹,這一點我在本欄也經常談及。政府年金每月固定派發一個保證金額,無疑是令人放心又安心,但每個經濟體系都會有通脹,長遠來說,如果收入不變,購買力確實有機會被通脹蠶食。

通脹年年增加,長者擔心將蠶食年金的購買力。(Shutterstock)

不過,我的看法是,通脹因素在退休初期的十多二十年,影響可能較大,但過了80歲之後,我們的退休開支會隨著年事漸高而減少,變相可以抵銷部分通脹的影響。

坊間的私人年金,部分會提供一個按通脹調整可支取年金的金額,例如每年調高2%至3%不等。我在早年的文章中提過,年金公司其實也可以考慮提供這個選項。

不過,當日Sunny回應通脹這個問題時指出,政府年金的主要目標是協助港人對抗長壽風險,如果同時又要抵禦通脹,年金可能會欠缺吸引力。

他解釋說,年金公司的精算師也計過,如果要做到按年提高年金的金額,最初開始時可支取的年金,可能會比現在減少兩三成,這樣就可能欠缺吸引力了。

不過,我想指出,其實,正如我所說,80歲後,通脹風險對老人家已不太重要,因此,即使提供這個選項,也只需要在60至80歲這個年齡區間。

如是的話,最初可支取的年金,又未必會少很多。而且,這只是一個可供選擇的選項,如果認為不吸引,也可以維持本來的安排。我相信,這樣的年金選項會更有吸引力。

另外,Sunny也提到,他不贊成把所有退休資產都放入政府年金,因為這確實影響了自己的流動性。我自己一向推介三合一的退休方案,即是只應把最多三分之一資產買年金,其餘三分之二資產可以放在收息股或其他定息工具,又或者安老按揭。

如是的話,抗通脹的任務,尤其是退休後的首20年,就應該由其他資產負責了,當中最好的就是股票。因為如果通脹上升,公司的產品或服務是可以加價的,這樣就可以維持賺錢能力,甚至賺更多錢。多賺了就可以多派息,那就可以增加我們的退休收入,以抗通脹。

作者電郵:lkslo@yahoo.com