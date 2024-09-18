認購30萬銀債足夠了

各位老友記（準確來說是1965年或之前出生的老友記），9月30日是一個重要日子，因為是第九批銀色債券（下稱銀債）正式開售的日子。

如果你手上有餘錢（即使沒有，也值得去籌款，然後用自己名義替子女認購），應該要把握這個賺取4厘高息的機會。

但我要提一句，大家必須先在指定的配售銀行或經紀行開一個投資戶口，才可以認購銀債。如果你還沒有投資戶口，就要趁今次機會去開一個了。

回說第九批銀債，早前坊間已有廣泛報道，其中的賣點當然是保證派4厘息（如果最近半年的通脹高於4%，派息會增加，總之以4厘或通脹率的高者為準）。減息周期即將開始，這個4厘保證息率仍然是很吸引的。

第九批銀債保證派4厘息，在減息周期將開始時屬於吸引。（政府新聞網圖片）

去年的第八批銀債，保證息率高達5厘，是歷來最高（相信此情難再），因為當時是加息周期的高峰。但今時不同往日，因為美國聯儲局於本港時間周四就會公布議息結果，市場一般相信，聯儲局會減息0.25厘或0.5厘，正式啟動減息周期。在如此情況下，今年4厘息的吸引力，絕不遜於去年的5厘呢！

既然如此，分析去年的認購情況，對於我們今年的認購策略是有幫助的。

去年第八批銀債的發行額是500億元（最終加碼至550億元），認購人數32.3萬，總認購額717億元，結果大部分人分到22手，即22萬元；部分人可以額外多1手，即1萬元，合共23萬元。以上所有數字都是歷來最高。

今年第九批銀債的發行額同樣是500億元，如果認購踴躍，最終發行額同樣會增至550億元。

由於銀債主要供59歲或以上的長者認購（部分58歲者也合資格），因此，每年都會多一批「升了呢」的老友記合資格認購，但同樣會有部分之前有認購，但在過去一年已離世的老友記不會認購。

因此，在人數方面，每年的數字應該會大致相同。如果今次銀債的吸引力和去年相若，估計認購人數也會和去年相若。

而且，我也估計，以去年的5厘高息，應該已經調動了全港有興趣認購銀債的老友記出來了，分別只是他們認購金額會增加還是減少而已。

因此，如果去年可以分到22萬元至23萬元，今年稍為預鬆一點，認購30萬元即可了。如果你家中有兩位合資格的長者，那就每人認購30萬元，合共60萬元；如果有三位，就合共90萬元，餘此類推。

過去八批銀色債券保證息率和認購反應 發行年份 2016 2017 2018 2019 2020 2021** 2022** 2023** 保證利率 2厘 2厘 3厘 3厘 3.5厘 3.5厘 4厘 5厘 有效申請宗數 7.6萬 4.48萬 4.5萬 5.6萬 13.52萬 25.68萬 28.96萬 32.3萬 有效認購金額 89億 42億 62億 79億 432億 678.6億 624.6億 717億 發行額 30億 30億 30億 30億 100億# 240億## 350億### 500億^ 超額認購 2倍 0.4倍 1.07倍 1.63倍 4.32倍 1.83倍 0.79倍 0.4倍 最多獲配手數* 5手 10手 8手 6手 14手 14手 21手 23手 *每手1萬元，**60歲或以上可認購，#最終發行額150億元，##最終發行額300億元，###最終發行額450億元，^最終發行額550億元

第九批銀色債券發售詳情



發行年期：3年

認購金額：最低1萬元

發行總額：目標發行額500億元，可按實際需求提高至最多550億元。

利息：每6個月派息一次，利息與通脹掛勾，並設4厘定息保證回報，以較高者為準。

認購期：2024年9月30日上午9時至2024年10月14日下午2時

認購渠道：指定配售銀行和證券經紀

申請資格：1965年或之前出生，並持有有效香港身份證的個人投資者。

最高配發金額：100萬元（100手）

配發機制：循環配發

發行日：2024年10月23日

注意事項：不設二手市場，債券到期前，只能透過配售銀行或券商以原價加期間累計利息向政府出售。

作者電郵：lkslo@yahoo.com