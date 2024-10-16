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16/10/2024

股市大時代又如何？

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　各位退休人士，近期港股的表現是否令你感到很振奮呢？無他，自從中央在9月24日發布了一系列寬鬆的貨幣政策後（有人形容這是中國式的QE，即具中國特色的量化寬鬆貨幣政策），港股又進入了另一次大時代。

 

　　所謂的「大時代」，其中一個反映當然是指數。恒生指數在過去幾星期急升，當然也伴隨著急挫，但整體來說都是反覆向上。另一個重要指標就是成交量，因為成交額的變化，反映投資者的參與程度，令人驚嘆的是，港股的交投量不斷上升。

 

　　由2000多億升至3000多億，再升至4000多億，以至5000億。到目前為止，成交最大的一日就是上星期內地國慶假期後復市的一天，即10月8日，當日港股的成交額高達6200多億，再創歷史新高！

 

內地國慶假期復市前，港股上升幅度驚人。(Shutterstock)

 

　　對於尚未退休的人士來說，眼見這種股市大時代，應該難掩興奮心情，因為自己的退休儲備又可能升了一大截。但老實說，對於我這個已經為退休部署的人來說，類似的股市狂潮，心中無疑也有一絲絲喜悅，但絕對談不上興奮！

 

　　有留意本欄的讀者都知道，我推介的五隻退休收息股（我自己也身體力行，在過去幾年就逢低收集，現在差不多完成了），包括長江基建(01038)、中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)和香港電訊(06823)，過去幾年的表現都不錯，但面對近期的升勢時，這幾隻股票的反應又不太強，有時更有點反高潮，即是逆市下跌。

 

　　各位，對於這種情況，我完全沒有失望，其實更感到開心，因為這正正就是我想達到的效果。

 

　　我這些股票完全不juicy（具刺激性），某程度是和大市相反的，即是大市升時，它們有機會下跌；相反，大市下跌時，它們有機會上升。學術上，我們稱之為相關系數是負的，即不是正向，而是反向的。

 

　　我一向不贊成投資者「估市」，更何況是退休人士？我認為，投資方法應該按著自己的需要而行。如果是準備退休或已經退休人士，就不宜再按當時市況來分配資產，而應該按自己的情況，把大部分風險資產轉到低風險類別。

 

　　因此，今次的港股大時代，對我來說，基本上和過去幾年沒太大分別。但我會有心理準備，如果港股進入牛市，我持有的幾隻收息股可能會較為失色。這是沒有問題的，因為我持有它們的目標是收息，股價表現是其次。

 

　　當然，如果經濟和股市都向好，這些公司的盈利也會有增長，派息自然也會增加，這就達到我持有它們的目標了。

 

　　我有些計劃退休或已退休的朋友，總喜歡在股市狂潮時轉換自己的投資組合，目標當然是想賺多些。但其實，這種觀念有點不正確。

 

　　正如我所說，我的退休收息組合，其實是在過去幾年，港股比較低潮時建立的。即是說，我只會在股市低迷時才收集股票。所以，在今次的大時代中，我應該只會按兵不動。

 

　　對於退休前後的投資部署和具體方法，下次再和大家分享。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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