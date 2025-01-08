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08/01/2025

祝各位「長健百歲」

#退休 #理財 #我要退休 #健康壽命 #養生 #退休錦囊
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　各位已退休或準備退休的人士，今日是2025年第一次和大家見面，在此祝各位繼續享受美好的退休生活，「長健百歲」。

 

　　早前看到一位好友Gilbert Mo、人稱Mo Sir（律政署前法律草擬專員，負責剛通過的預設醫療指示的法例草擬）的一篇facebook帖文，很受感動，值得和大家分享一下。事緣日本早前公布了一項數據，絕對是對長者的一個忠告。

 

　　「日本厚生勞動省24日公布的2022年日本男性與女性『健康壽命』分別為72.57歲和75.45歲。健康壽命指無需護理、沒有臥床，能維持日常生活的時間。」

 

　　Mo Sir就此寫了一段感想，提到Lifespan和Healthspan的概念。他認為，與其祝人長命百歲，倒不如祝人「長健百歲」，來得更精準和實際。他的帖文很有啟發性，容許我作一次轉載。

 

　　「最新日本數據是很好的提醒。壽命(Lifespan)與健康壽命(Healthspan)是兩回事。『需要護理、臥病在床/或不能維持日常生活』的日子，日本男士在去世前平均要過8年半，日本女士11年半（和預期壽命比較）。這段日子裏，生活質素就變差了，喜歡做的事未必能繼續做了。

 

　　「已經或快要登六的朋友，規劃今後時要常記住，做喜歡做的事的日子，幾乎肯定短過壽命，而且能否取得平均分，也是未知數，健康可以無預警地喪失。

 

　　「這些年努力過健康生活，為的是盡量延長Healthspan，保住生活質素，不讓長壽變成『長受』罪，家人也不會好過。祝大家『長健百歲』！」

 

長者最需要做四方面的運動：心肺、柔軟度、平衡力及負重。(Shutterstock)

 

　　如果以最新公布的數字，在2023年，本港男性出生時的平均預期壽命已達82.5歲，女性則達88.1歲。再引用日本人的數據，即香港男性臨終前有近10年是「受苦」的，而女性更可能有近13年「受苦」的日子。

 

　　這個問題真的不可謂不嚴重，如果真的長命百歲，但同時間又百病纏身的話，這種退休和晚年生活又有甚麼意義呢？

 

　　我曾在本欄寫過一篇題為《人生最大幸福是「好死」》的文章，指出中國人的智慧高深莫測，把世情看得通透，對於一些無惡不作、喪盡天良，但又未得到任何懲罰的人，我們會罵他：「因住收尾嗰兩年！」又或者：「因住不得好死！」

 

　　如果不止兩年，而是因住收尾嗰十年，而且死時痛苦萬分，那才是人生最大的懲罰呢！

 

　　換一個角度，即使你前半生英明神武、叱咤風雲，又或者富甲一方、妻賢子孝、兒孫滿堂，這一切都未必是幸福的事。人生真正的幸福是自己的最後一程，能夠舒舒服服，沒有太大痛苦，也不連累家人。

 

　　我自己也愈發覺得，「好生」不如「好死」，「好死」才是人生的最大追求！

 

　　但我們怎樣追求「好死」呢？當然，這沒有百分百保證，但可用兩個字來說明，那就是「養生」，以避免自己年老時患上一些慢性疾病，或令你痛不欲生的疾病。

 

　　我這幾年也確實開始注意健康（算是養生吧！），也多做運動，這方面我倒也可以和大家享一下。對長者來說，最需要做四方面的運動：一是心肺，二是柔軟度，三是平衡力，四是負重。

 

　　各位準備退休或已退休的人士，在作退休策劃時，記著要預留一部分作健康規劃，因為沒有健康，所有退休規劃都是徒然的。共勉之。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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