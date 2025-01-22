各位，今日是農曆龍年的十二月廿三，下次本文上線時，已經是蛇年的大年初八，在此和大家拜個早年。

承接上日的文章標題，我祝各位已退休或準備退休的人士「長健百歲」，能與你的父母和伴侶相伴到老，因為這真的是一種福氣。

早前我整理過去一年在社交媒體和朋友圈看過的一些精警語句和短文時，發覺有幾段文字談到老伴和父母的，其中關於伴侶的兩段文字更是十分通透，尤其那句：「戀愛不是只有快樂的部分，吵架也是戀愛，解決問題也是⋯⋯」，只有過來人才會領悟當中的道理。

另一段文字談到自己看著父母年紀漸長，應該如何面對，勸勉我們應該原諒父母的不完美，都是值得大家深思的，在此和大家分享一下：

愛就是在一起吵好多好多次架。

其實，最適合的兩個人從來都不是那個愛而不得的人，而是那個看透你的脾氣、明白你的缺點，還願意留下來陪你的人。

到了一定年紀你就會發現，你要的不是那個一輩子不吵架的人，而是那個吵了架還能一輩子在一起的人。

我希望真誠相愛的兩個人，吵架的時候能夠把內心所有的想法和意見都說出來並解決，而不是吵過架說過狠話後就去考慮合不合適。

這世上根本就沒有天生合適的兩個人，生氣了就直接說出來，不要冷戰，是大事就化為小事，是小事就化為無事，相互給個下台階，慢慢磨合。

你要知道，戀愛不是只有快樂的部分，吵架也是戀愛，矛盾也是，解決問題也是。希望我們吵完架後是一起解決問題，而不是讓問題解決我們。

當你老了，躺在床上，需要人照顧的時候，你就會發現，親戚再親，也就是安慰安慰你；朋友再好，也只能偶爾來看看你；兒女再孝，也沒時間天天陪你，唯有老伴不離不棄。好好珍惜自己的另一半。相伴，是一場修行，一聲老太婆，一句老頭子，相扶到老，是福氣。

當你年紀漸長，才明白老伴是最重要。(Shutterstock)

人最大的教養，是原諒父母的不完美。

如果有一天，發現父母愛吃煮得爛爛的菜；如果有一天，發現父母喜歡吃稀飯；如果有一天，發現他們過馬路行動反應都慢了；如果有一天，發現老父老母的一些習慣不再是習慣時，就像他們不再想天天洗澡時；如果有一天，發現吃飯時他們老是咳個不停，千萬別誤以為他們感冒或著涼（那是吞嚥神經系統老化的現象）。

如果有一天，發覺他們不再愛出門⋯⋯他們真的是老了。父母子女這一場人世相逢，是用來相親相愛，而不是相恨相殺的，人最大的教養，是原諒父母的不完美。

就算他再弱小，就算他平時不起眼，為了孩子，他們也會以一個父親，或母親的名義，與生活針鋒相對。

孩子就是他們的血，是他們的肉，是融到他們骨頭的牽掛。孩子是他們的第二次投胎。這是一場盛大且深情的遇見。

各位老友記，我們也有老的一天，你準備好變老了嗎？

作者電郵：lkslo@yahoo.com