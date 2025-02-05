蛇年伊始，先祝各位退休人士和想退休人士蛇來運轉、福氣臨門。

過年前，內地的AI模型DeepSeek（深度求索）突然爆紅，被稱為以蔗渣價錢、得到燒鵝的味道。我趁假期的幾日，註冊了一個帳戶。由於這是中國版的超級AI模型，因此，我貪得意地叫DeepSeek用我的專欄名字「我要退休」寫一首「藏頭詩」，看看它的功力。以下是它給我的作品：

「我心悠然望遠山，要尋閒逸度餘年。退居林下聽風雨，休問塵囂幾度遷。」

大家認為如何？還有的是，它寫的一段「賞析」，真的似模似樣呢！

「賞析：這首作品以『我要退休』為藏頭，表達了對退休生活的嚮往和追求。詩中『我心悠然望遠山』展現了內心的寧靜與遠離塵囂的渴望，『要尋閒逸度餘年』則進一步強調了對悠閒生活的期盼。

「後兩句『退居林下聽風雨，休問塵囂幾度遷』以林下聽風雨的意象，描繪了退休生活的美好圖景，同時也體現了對世事變遷的超然態度。」

內地AI模型DeepSeek以低成本、高效益為賣點，熱爆全球。 (Shutterstock)

這個賞析或許說出了很多人的心聲。但嚮往還嚮往，千里之行，始於足下。到底甚麼是退休策劃，我們又應該如何部署，DeepSeek也有它的看法。以下是她的概念和做法：

「『退休策劃』是指為保障退休後的生活質量而進行的財務和生活安排，其核心目標是確保退休後有足夠的資源維持生活，並實現個人目標。以下是退休策劃的主要內容：



1. 財務規劃

－儲蓄與投資：通過定期儲蓄和投資（如股票、基金、房地產等）積累退休資金。

－養老金計劃：參與企業或政府的養老金計劃，確保退休後有固定收入。

－個人退休帳戶：開設專門的退休帳戶（如IRA、401(k)等），享受稅收優惠。

－保險：購買健康、長期護理等保險，應對可能的醫療支出。





2. 生活規劃

－居住安排：決定退休後的居住地，考慮生活成本、醫療資源等因素。

－生活方式：規劃退休後的活動，如旅行、學習、志願服務等。

－健康管理：保持健康的生活方式，定期體檢，預防疾病。





3. 法律與遺產規劃

－遺囑與信託：制定遺囑或設立信託，確保財產按意願分配。

－授權書：指定財務和醫療決策代理人，以備不時之需。

4. 心理與社會適應

－心理準備：調整心態，適應退休後的生活變化。

－社交網絡：保持與家人、朋友的互動，參與社交活動，避免孤獨。

5. 時間規劃

－退休時間：根據財務狀況和個人意願，決定何時退休。

－過渡計劃：逐步減少工作量，適應退休生活。

6. 風險管理

－應急基金：準備應急資金，應對突發情況。

－通貨膨脹與市場風險：考慮通脹和市場波動對退休資金的影響，調整投資策略。

總結

退休策劃是確保退休後財務安全和生活質量的關鍵。通過合理的財務、生活、法律和心理準備，個人可以更好地享受退休生活。」

總的來說，DeepSeek對退休策劃的理解很全面，如果你對此仍未有清晰的概念，看一看應該幫到你。只不過，部分例子是用了美國的情況，例如401K是美國版的MPF，如果能夠進一步本地化就更好了。

作者電郵：lkslo@yahoo.com