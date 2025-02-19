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19/02/2025

幫人做慈善，自己也做慈善

#退休 #理財 #我要退休 #慈善基金 #清水灣鄉村俱樂部
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　退休策劃中的遺產策劃，最重要的理念是怎樣以最有效率及最便宜的方法，將自己的遺產分配予自己想給的家人。不過，除了家人之外，如果自己死後仍然有用不完的財富，不妨考慮將部分或全部捐出來，讓你的「老本」遺愛人間。

 

　　隨著自己的年紀愈大，做慈善的心原來會愈來愈「紅」。剛過去的渣打馬拉松，我就替全球青年網絡(Youth Global Network)籌款，而且，今次是既出錢也出力，因為要跑嘛！不知怎的，正正因為將今次的跑步注入了慈善元素，自己跑得更起勁。

 

　　其實，除了自己身體力行去做慈善，把自己的財富與人分享之外，有時也可以幫人做慈善。最近從好友盧炳松（人稱BC）處得知，清水灣鄉村俱樂部成立了一個慈善基金，協助青年人向上游（BC是該慈善基金的董事）。

 

清水灣鄉村俱樂部去年成立慈善基金，盼透過體育培訓和活動來鼓勵基層青少年向上奮進；左一為黃偉光，中為盧炳松。（清水灣鄉村俱樂部fb圖片）

 

　　我認為，這是個很有意義的慈善活動。清水灣鄉村俱樂部主席兼該慈善基金司庫黃偉光醫生告知，清水灣鄉村俱樂部過去一直有協助慈善機構籌款，所謂的協助，就是提供會所設施，讓相關機構藉此安排籌款活動。

 

　　過去20年，這個名為「清水灣・走入社群」的慈善計劃，總共協助超過50個慈善機構籌得超過2.2億元善款。自去年開始，該俱樂部進一步成立自己的慈善基金，希望透過體育培訓和活動來鼓勵基層青少年向上奮進，推廣互助精神和追求卓越。

 

　　BC告知，這個基金已經準備就緒，歡迎各非政府組織(NGO)和他們聯絡，提交申請，詳情請聯絡2235 3848 / 2335 3719，或電郵至foundation@cwbgolf.org清水灣鄉村俱樂部是先幫人做慈善，然後到自己直接做慈善，我就想起自己做慈善的過程是先由自己做慈善，包括直接捐款，或找人捐款，然後到今次幫人做慈善（準確來說是幫人宣傳），兩者都是抱著同一個信念，就是應該回饋社會，遺愛人間。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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