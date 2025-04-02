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02/04/2025

黃金十年，不妨多去「運動旅行」

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　去年大約這個時候，我和太太及姨仔去了一趟台灣旅行，但這不是一次純粹吃喝玩樂的旅行，而是一次頗具挑戰性的單車環台旅行。回來之後，我在本欄寫了一篇題為《單車環台，退休人士可考慮》的文章，鼓勵有基本單車技術而又有一定體能的退休人士，可以考慮這種形式的旅遊體驗。

 

　　剛過去的一星期，我和太太及一班朋友又去了台灣旅行，今次的行程是遠足加騎單車。我們本來計劃攀登東北亞最高峰玉山，只可惜，出發前幾天天氣轉冷，玉山頂峰有積雪，為安全計，我們最後取消了爬玉山的計劃，改為在阿里山一帶找兩條行山路線，以兩天的遠足來代替攀玉山的壯舉。

 

玉山頂峰仍然有雪

 

　　而遠足過後的單車之旅，我們選了恒春半島的墾丁作為主要路線。這條路線不只風景優美，而且路上很少車輛，非常適合騎車。

 

　　其實，這趟騎車比起去年的單車環台輕鬆得多，一來這不是全長900公里的9日8夜單車之旅，而只是3日的行程；二來，每天的騎車時間不是7至8小時，而是非常彈性，平均每日只是3至4小時。

 

　　在此，我想補充一下，我們今次是一行十人去登山，其中一位朋友行完山之後返回他在台中的家，其餘九人繼續單車之旅，但當中兩人是不騎車的，所以實際上只有七人騎車。我們有兩位台灣的攀山和騎車專家作嚮導和領騎，為我們設計行程和提供支援。

 

　　我們全程都由一部中型旅遊巴接載，當我們騎車時，那輛巴士就載著我們的行李沿途支援，司機兼領隊就替我們拍照（領騎員也會替我們拍照）。而沒有騎車的兩位朋友就在巴士休息。再者，萬一任何人因體力或其他問題，都可以放棄騎車，隨時上車休息，這個安排實在是非常貼心。

 

　　這個7日6夜的台灣「運動旅行」順利在上周六完成了。我自己的總結是，這又是一次非常新奇兼有趣的體驗。其中在行山的路線上，雖然不能登玉山，但兩條行山路線，一條是在古木參天的山徑中行走，另一條是在已經廢棄的鐵路線上行走，即是行火車軌，當中有少許路段因為塌方而變得崎嶇，要手腳並用才能通過，也是頗刺激的一回事呢！

 

其中一條路線是特富野古道

 

阿里山上古木參天

 

在荒廢的火車軌上行走

 　

其中一段崎嶇路段

 

也有一段路是行隧道的

 

　　至於騎車環節，今年也有新經歷，那就是踩「夜車」，因為第一天的單車之旅，我們是由下午近4時才開始，騎了不久就步入黃昏了。

 

　　我們是在前往墾丁的路上碰到日落的，果真是夕陽無限好，大家都興奮地奔向海邊欣賞日落和拍照，再起行之時已經是華燈初上的時候了！上次的單車環台，每日都在5時左右到達下一站的酒店，未經歷過暮色和夜景，今次就讓我一嚐騎夜車的滋味！

 

不老七騎士在墾丁看日落

 

墾丁的日落

 

　　我們經常說，退休之後要多去旅行，尤其是退休後的黃金十年，因為這時的身體還好，可以盡情享受人生，但如果我們花一點心思，把體育運動的元素注入這些旅行之中，必定會讓你有另一番感受，其中遠足和騎單車是我最心儀和最推介的。

 

　　當然，我要強調，大家必須量力而為，一切都以安全為上，這才會令你的退休生活過得更有意義和更愉快。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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