上日提到，我推介的五隻收息股，包括中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)，是在2021年港股處於高位時公開和刊出的。

而我也以當時的價位作為買入的參考價，去計算日後的收益和盈虧。轉眼間，4年過去了，儘管最初兩年的成績不算理想，因為一買就跌，但去年起已經漸入佳境。因此，當上次我整理有關表現時，標題用了「愈揸愈安心」來形容。

無他，該五隻股票的股價已經從低位拾級回升，純以股價計，暫時只有中電和領展蝕錢，但連同派息的話，則只有領展蝕錢。如果以一個平均注碼的組合計算則是賺錢的，而且所賺不菲（連同收息計），因為當中的中移動表現突出，而其他三隻也恰如其分。

所以，我一直強調，即使我們不能在低位買入所有收息股（現實上也不太可能，我的組合中，只有中移動是在低位買入，所以目前股價賺最多，而領展和中電則是在高位買入，所以表現相對較差），只要市況回穩，公司的派息能力不變，整體是沒問題的。

從宏觀層面分析過後，今次我會就個股作一些評論。但在此之前，我想先補充一下，這五隻收息股雖然以公用類股票為主，但業務和市場其實也算分散的。

首先，中電、領展和香港電訊，主要市場集中在香港，但近年中電開展內地和海外電力業務，而領展也較積極參與內地市場，以至少許海外市場，主要業務仍以商場、停車場和寫字樓租賃為主。暫時來說，領展大部分持有的商場和停車場都位於平民化的屋邨，租客都是日常消費品的商戶，市場環境和經濟循環對她的影響始終可控。

香港電訊現金流充沛，而且不斷轉型升級保持競爭優勢。(Shutterstock)

至於香港電訊，業務和中移動十分相似，只不過，前者集中在香港，後者則集中在內地。當然，論規模，香港電訊和中移動是沒得比的，但兩者的業務都十分穩健，因為主要是流動通訊和上網服務。從事電訊業務的公司，投資界都稱之為「現金牛」(Cash Cow)，因為她們都不愁客戶賴帳，現金流十分穩定可靠。

而電訊業務還有一個特點，那就是資訊科技的發展，會不斷推動她們提升和優化服務，從而保持一定的增長動力。業務持續穩定地增長，派息自然有機會同步增加。

這是持有公用電訊股的好處。最近兩年，人工智能迅速發展，令這兩家公司在替公司客戶提供服務時，有更大的可塑性。我認為，從投資者的角度，買公用股的最大風險是業務停滯不前，而不進則退，最終是會影響公司的派息能力。但公用電訊股就不用太擔心，因為科技會推動這些公司不斷轉型升級，以保持競爭優勢。

至於長江基建，她的業務和市場都相對分散，業務包括能源、交通、供水、廢物管理、轉廢為能等基礎建設。而且，她的市場分布全球，包括中港、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭和加拿大等，不太受單一市場的變化影響。

好了，至於這幾隻股票的業績和股價，以至派息情況，下次再續。

作者電郵：lkslo@yahoo.com