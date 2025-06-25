黃金十年，也可多去「體驗式旅行」

大約兩個多月前，我在本欄寫過一篇題為《黃金十年，不妨多去「運動旅行」》的文章。

事緣3月下旬的時候，我和太太及一班朋友又去了台灣旅行，該次行程是遠足加騎單車。總括該7日6夜的「運動旅行」，又再令我有全新的體驗，所以，我很鼓勵身邊的朋友和讀者，盡量在自己退休後的黃金十年享受人生，其中可以考慮把運動元素注入這些旅行之中，必定會讓你有另一番感受，而遠足和騎單車是我最心儀的推介。

但運動對體能有一定要求，而且也有一定危險性，不是每個人都能應付。因此，今次我又推介大家多參加一些體驗式旅行。上月底，我和朋友去了馬來西亞的新山，觀摩了一次廚藝大賽，也覺得是一次不錯的體驗。

World Chefs Championship 2025在馬來西亞新山舉行，歷時3天。

事緣我有位大學同學，幾年前開始經營飲食業，搞了一家專食點心的餐廳（已開了四間分店），後來再開了一間中菜館，以及兩間糖水舖。雖云現在本地飲食業經營困難，但他卻能逆市擴充，生意滔滔之餘，他旗下食肆的大廚還參加了這個2025世界廚藝大賽，並邀請我去觀摩。

我朋友的大廚，參加的是點心組，結果，在三個項目中都拿了獎，在即場烹煮的點心更獲特金大獎，真的可喜可賀。

朋友的大廚華哥在點心組三個項目都拿獎，在即場烹煮的點心更獲特金大獎。

華哥得到特金大獎的作品，名叫「松露雞粒像生鮑魚酥」。

這個稱為World Chefs Championship 2025的廚藝比賽，歷時3天，有幾十個比賽項目，例如我朋友大廚參加的點心組，以及烘培西點、素食，中餐、日式美食，甚至各地的街頭小食等等。

香港的參賽者取得多個獎項

現場展示很多預製好的參賽作品，有些極具創意，至於廚師即場烹煮的菜餚，就更加吸引。觀眾也可以即場品嚐有關菜式（一份給評判，一份給觀眾）。

現場有展示預製好的參賽作品

除了比賽之外，還有一些表演項目，例如拉茶、蔬果雕花和調酒等等，令人大開眼界。

現場還有一些表演項目，例如蔬果雕花。

參觀和體驗這些比賽，對體能沒有特別要求，絕對是「運動旅行」以外的另一選擇，絕對值得大家考慮。大家如果有其他體驗式旅行的選擇，歡迎和我分享。

作者電郵：lkslo@yahoo.com