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09/07/2025

大家又開始驚美金？

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　對於退休人士來說，持有的資產價值是否會下跌，當然是最切身，甚至是最敏感的話題。無他，因為退休人士已經沒有工作收入，只靠本身擁有的資產維持生活，或靠這些資產產生的被動收入來維持生活，因此，這些資產價值的變化就很重要。

 

　　對於非退休人士來說，這個也重要，只不過，他們還可以繼續工作，即使之前的所有都輸晒，也可以東山再起！當然，這個說法有點誇張，即使美元大幅貶值，我們的資產也不會輸晒的！

 

　　一來，我們身為香港人，斷不會手上全部都揸美金；二來，即使美元下跌，也不會跌到零吧！更重要的是，到目前為止，美元和港元仍然是掛勾的，我們輸極都只會是7.85至7.75這1%左右的錢（當然，這個掛勾也不是天長地久的，或許有一日會分手）！

 

　　但無論如何，美元幣值的變化都是我們關注的課題，尤其是對退休人士來說。但據我過去幾十年的觀察，港人對美元的關注程度或擔憂程度是很波動的。

 

 特朗普發動關稅戰後，美匯指數約跌了一成。(Envato)

 

　　自從特朗普當選美國總統之後，美元也升了好一陣子，但當他上任後正式揮動關稅大棒，向全球所有貿易夥伴徵收高額關稅之後，美元就開始轉弱。

 

　　特朗普發動關稅戰後，反映整體美元匯價的美匯指數大約跌了一成，似乎顯示，投資者對美元的信心開始減弱。也因此，港人對美元的前景又關心起來，所謂關心，其實就等於擔心。

 

　　在過去20年中，最早一次的擔心應該是2008年金融海嘯之後。當時美國政府為了穩定市場信心，推出所謂的「量化寬鬆」貨幣政策，即是透過大量印銀紙，去購入市場的債券，從而推低長期利率。大家都認為，美元供應因此大增，必然會導致美元貶值。

 

　　但令人嘖嘖稱奇的是，美國量寬了幾年，美元匯價都沒有大跌，只有正常的上落，更甚的是，之後每當有甚麼大型危機，資金仍然是選擇泊去美元，即是資金避難所的角色仍然不變。

 

　　另一次是2020年的全球新冠疫情，因為當時美國也再來一次量寬，以維持市場信心，美元確實有一段時間轉弱了，但不久當其他國家的疫情也變得嚴峻時，美元以外的貨幣立即大跌，美元又重拾升軌。

 

　　今次又如何呢？我個人認為，這很取決於特朗普的所有施政，到底能否令美國再次偉大。但所謂的「再次偉大」很抽象，如果具體一點，就是特朗普的施政，能否降低美國的債務水平和財政赤字。

 

　　首先，我們當然要觀望特朗普的關稅政策，到底是為美國帶來更多收入，還是得不償失了。這個事件仍在變化中，但特朗普給予貿易夥伴的限期就快到，大家可以繼續觀望（編按：特朗普又將期限押後至8月1日）。

 

　　另一個重要的轉折，當然是上周經國會參眾兩院通過，並由特朗普簽署的「大而美」稅收和開支法案。這個法案確實很「大」，但是否「美」就真的要放長雙眼去看了。

 

　　但綜合來說，在減稅但又增加國防軍事開支、減少窮人福利的加加減減效果之後，美國其實是會繼續增加財政赤字，以至債務水平，因此，大家又確實要驚美元的。

 

　　不過，還有一點是最驚的，那就是美國可能會賴債呢！到底情況如何？下次再續。

 

　　作者電郵lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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