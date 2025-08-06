  • 報價
06/08/2025

在哪裏退休，就持哪裏的貨幣

　　上日提到，除非美國政府公然賴債，否則，美元的霸主地位是很難撼動的，也不大可能斷崖式下跌，但以溫水煮蛙式下跌卻是有可能的。那麼，作為準退休或退休人士，又應該如何自保呢？

 

　　我知道，港人的資產中，難免會持有部分美元資產，最簡單當然是美元定期，即是直接持有美元；又或者，你買了美元為貨幣單位的人壽或儲蓄保單，即是間接持有美元。

 

　　這一刻，港元仍然和美元掛勾，即使美元貶值，兌港元是沒有大問題的（除非是大幅下跌）。而長遠來說，港元是否仍和美元掛勾當然很難說。但從經濟發展的角度看，港元和美元脫勾，轉和人民幣，或一籃子貨幣掛勾（當中仍有美元），也是合理的變化。

 

　　不過，由於現階段人民幣仍然不是全面流通的貨幣，所以，港元和美元掛勾的事實，相信至少會維持好幾年，即是我們有很多時間去部署。

 

 退休之後在哪裏生活，對資產如何分配很重要。(Envato)

 

　　如果大家正在部署退休，那就好了，你應該認真思考一下，你退休之後想在哪裏生活。我認為，這一點很重要，也決定你的資產分配，準確來說是決定你應否持有美元或其他外幣！

 

　　如果你很清楚知道，你會留在香港退休，那麼，你的資產中，八成以上都應該是港幣，其餘可以是人民幣和其他外幣。持有人民幣，是因為我們和內地的關係密切，人民幣既可作為投資，也可用來消費。

 

　　如果你已經清楚自己不會在香港退休，這又是比較簡單，那你當然是應該累積更多你想去的國家的貨幣了。假如你想去英國退休，那當然要轉大部分資產去英鎊；假如是澳洲，當然要轉多些澳元；假如是加拿大，當然要轉多些加元。

 

　　如果是一些亞洲國家或地區，也是如此安排，即是去泰國，就轉泰銖；去馬來西亞，就當然是馬幣了。

 

　　今時應該有較多人選擇在內地，尤其是大灣區退休，那就更簡單，你就應該反過來，把八成資產都轉成人民幣，其餘兩成資產放在港元便可。

 

　　問題是，如果你仍然未決定，或無法決定會在哪裏退休，那麼，你暫時只能分散持有不同貨幣了。我相信，美元的地位在未來3至5年應該不會有太大轉變，你仍然有足夠時間去做決定的。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk