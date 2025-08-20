  • 報價
我要退休
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

20/08/2025

住老人院難以避免？但錢從何來？

#退休 #理財 #我要退休 #退休錦囊 #保險 #老人院 #人口老化 #財務安排
  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　最近大台播出一齣內地劇集，在港的名字叫《中年好翻身》（內地原名是《蠻好的人生》），由於是講述女主角從事保險行業的經歷，加上全劇充滿正能量，所以本港一間大型保險公司冠名贊助，順帶灌輸正確的保險觀念。

 

　　平心而論，該劇集無論是演員的演技和劇本都非常好，當中不乏精彩的對白，以及感人的場面，而由孫儷飾演的女主角胡蔓黎，由開始時主要為了賺錢才做保險，到後來逐步找到做保險的真正意義，當中的心理變化都拿捏得很出色。

 

　　我相信，從事保險行業，尤其是保險銷售的朋友，看這套劇集是會有很大的共鳴；即使不是做這一行的，也會看得津津有味。

 

　　而從行業的角度看，這齣劇集帶出了兩個主題，一個是保險公司發展家族辦公室業務，另一個就是保險公司拓展銀髮經濟、投資養老院，讓買年金的客戶可以優先入住。

 

　　前者和本欄的主題沒有太大關係，我就按下不表，但第二個主題和本欄的關係非常密切，因此，我想和大家分享一下我的看法。

 

 人類壽命愈來愈長，最終都會有一日不能自理。(Envato)

 

　　劇中女主角的父親因為中風而失去自理能力，最初女主角把父親接回家中照顧，但很快就已經感到身心疲憊，因為自己為了生活，仍要工作，但父親某程度上是需要24小時照顧的。而且，她還有一個十幾歲的兒子要照顧。

 

　　當初她不願把父親送去老人院，一來是想自己給父親最好的照顧，二來是優質老人院收費確實不菲，但後來也被迫向現實低頭，把父親送到老人院，讓自己可以全心工作，因為這樣可能更划算。

 

　　現在幾乎全世界都面對人口老化的問題，今時今日的下一代，是否仍會像上一代的子女一樣，願意犧牲自己的時間和工作，去照顧年邁的父母？

 

　　而且，近幾十年，很多夫婦都選擇不生育，也有更多人選擇單身。換句話說，很多人根本沒有下一代的照顧，意味著，他們必須自己面對老去的風險！

 

　　如果我們的健康不至於太差，勉強可以自己照顧自己的話，選擇獨居，即是在家安老，也是可以的。我身邊有一些長者朋友，差不多90歲了，仍然行得走得，可以自己照顧自己的日常生活，故即使獨居，暫時仍然沒有問題。但如果我們的壽命愈來愈長，最終都會有一日去到不能自理的時候，這時我們就算不想，也只有被迫入住老人院（要看死亡先來，還是失去自理能力先來）。

 

　　問題是，我們有沒有為這個安排作好部署呢？在我接觸的朋友和客戶中，確實很少人意識到這一點的重要性，儘管中風、腦退化和患上其他嚴重疾病的情況愈來愈普遍，以及愈來愈早就發生。

 

　　何出此言？因為我見很多人為自己作退休策劃的時候，都只是以退休後的基本開支作為計算退休儲備的基礎，很少人會以老人院的收費作為預算基礎呢！

 

　　那麼，我們可以怎樣做？下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

