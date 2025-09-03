  • 報價
我要退休
03/09/2025

「蠻差的晚年」退休支出將如何？

　　上日提到，最近一套內地電視劇集，在港的名字叫《中年好翻身》，而內地原名叫《蠻好的人生》，當中一個主題是講到保險公司拓展銀髮經濟，投資安老院，讓買年金的客戶可以優先入住。

 

　　而劇中女主角的父親正正因為中風而失去自理能力，最終都要入住安老院。這部分的內容，令我想到，今時今日做退休策劃，也不能忽視萬一我們有個「蠻差的晚年」，那麼，退休生活又將會如何？退休支出又將會如何？

 

　　我所指的「蠻差的晚年」，就是指自己失去自理能力，需要別人照顧。隨著人口老化，壽命延長已經直接增加我們的退休支出；萬一長壽之餘，我們又失去自理能力，退休支出就會更大。

 

　　上次我提到，在我接觸的朋友和客戶中，仍然只有小部分人意識到這一點的重要性。因為他們為自己作退休策劃的時候，都只是以退休後的基本開支作為計算退休儲備的基礎，很少人會加入老人院的收費作為預算準則。

 

　　香港政府的安老政策是以「居家安老」和「持續照顧」為基本原則，目標是協助長者留在社區中安享晚年。但居家安老，談何容易？

 

如果自理能力持續減弱，唯一出路就是入住安老院舍。(Envato)

 

　　一般來說，如果是第一次健康出現挫折，情況又不至於太差，例如輕度中風，或開始出現早期腦退化，對一般中產的退休人士來說，請外傭協助就是第一個「照顧方案」。

 

　　以我自己為例，當家母20年前輕微中風之後，我便開始請外傭協助照顧母親了。現時外傭的基本工資仍是5000元一個月左右，負擔也不算大。而且，如果是失去自理能力，便可以申請政府的高額傷殘津貼，現時的金額也有4000多元一個月。所以，自己實際負擔的，只不過是小數。

 

　　不過，如果自理能力持續減弱，例如要坐輪椅、用助行架、需要協助沐浴、餵食，甚至失禁或導尿管護理，以至長期卧床等等，就可能連家人和外傭都未必可以處理。那麼，幾乎只有一個出路，那就是入住安老院舍。

 

　　本港安老院舍可以分為津助安老院、合約院舍、非牟利自負盈虧安老院及私營安老院。津助安老院收費最低，每月約1600至2000元，只不過，這些院舍不是你想住就可以住。

 

　　據社會福利署的數據，截至2021年1月，津助及合約院舍護理安老宿位平均輪候時間約3.4年。我記得我也替家母申請過，好像還不只3至4年呢！幸好，她後來逐步康復，不至於長期卧床，我就要求把她的申請凍結。

 

　　如果選擇半政府資助的合約安老院或自負盈虧安老院，每月費用已經有機會過萬元了，因為除了基本月費外，還有很多雜費，最簡單就是成人紙尿片，有些還要收冷氣費呢！

 

　　如果你不想等，或者，準確來說是不能等的話（很多時，疾病降臨是不容許你等的），就只有選擇私營安老院舍。這些院舍的收費很參差，但基本上每月過萬是少不了的，一些環境好、服務佳的私人院舍，連同一些自付的雜項，每月可以高達4萬至5萬元呢！

 

　　本來，我們退休初期的「黃金十年」，開支才可能較高，因為這時行得走得，總會多點去旅行，或和其他退休人士飲茶吃飯。而過了這個「黃金十年」之後，身體機能尚可，但已經不願去旅行之後，開支確實有機會減少。但到了年紀再大一點，身體機能轉差，甚至需要別人照顧的時候，開支又會再度增加。

 

　　當然，最終開支多少是因人而異的，但當我們做退休策劃的時候，也不能忽視這方面的考慮。這一刻，大家做退休策劃時，就參考一下自己「心儀」私營安老院的收費標準吧！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

