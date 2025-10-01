大灣區是養老的另一選擇

早前提到，萬一晚年時失去自理能力，有很大可能要入住護理安老院（有人照顧起居那種，簡稱護老院）。本地公營或津助護老院，收費雖然相宜，但不是你想住就住到；退而求其次，想住私營護老院，每月2萬元至3萬元少不免，再豪華一點的，更不止此數，這筆費用不是人人都能負擔。

近年大灣區已經成為港人的「後花園」，除了年輕人可以在此追夢之外，長者也可以考慮在此終老。

我的朋友當中，部分退休之後，已經選擇前往大灣區過退休生活。這批人應該很容易融入內地的生活，因為他們大多都會在內地置業，而即使只是租屋，只要住滿半年，就可以申請《港澳台居民居住證》（簡稱居住證）。

有了居住證，他們就可以享有內地居民的大部分權利，涵蓋住宿、乘坐交通工具、買車、申請駕駛執照、購物、金融服務等等。對於退休人士來說，最好就是買到內地的醫保，以便日後有病時能夠以相宜價錢，甚至免費使用內地的醫療服務。

因此，如果一早選擇在內地退休者，即使有朝一日身體機能轉差，甚至去到不能自理的地步，我相信，他們也不會選擇回港，而是選擇入住內地的護老院。

如果這一刻仍然想在香港過退休生活者，但想為將來萬一失去自理能力時有個打算，就要首先了解一下我早前提到的港府安老政策：「居家安老，持續照顧」。

但正如我所說，很多時，居家安老並不是想象中容易。當一個人失去自理能力時，到底有沒有另一人去照顧呢？會否出現近年常見的悲劇，即是一個長者照顧另一個更老的長者呢？

因此，護老院是不可或缺的，但政府資助的安老院舍一直供不應求，申請者往往要輪候3年至5年左右才可以入住。3年至5年是個甚麼概念？對於健康已經出現問題的長者來說，3年至5年可以令他們變得更差，甚至已經走完他們的人生旅程。

現有24間大灣區護老院供港人選擇，不少是近年新建，環境和設備都很不錯。（社署影片截圖）

明顯地，這是十分不理想的。政府有見及此，早在2014年就已經推出「廣東院舍照顧服務計劃」（當時沒有大灣區的概念），鼓勵正在輪候本地院舍的長者，申請入住廣東省內的院舍。但早期只得兩間院舍給港人選擇，加上路程相對遙遠，令親人探望不易，要回港看病或覆診都比較困難（當年的交通仍然有點麻煩）。

結果，這個計劃反應未算理想。但隨著內地護老院的發展迅速，設備完善的大型護老院相繼落成（部分是由本地安老服務機構與內地籌建），香港的醫療券又可以在內地使用，以及港人可以在內地的醫院覆診和取藥等等，令到健康出現問題的港人，開始考慮入住大灣區內的護老院。

根據社會福利署的網頁，現時已有24間位於大灣區內的護老院可供港人選擇，當中不少都是近年新建，無論環境和設備都十分不錯。我有朋友的父親自費入住其中一間院舍，他對內地院舍的服務也十分滿意。

輪候香港護老院的申請者，若成功入住這些廣東院舍，政府是會代為支付所有住宿費和基本醫療費用（長者只需自付一些個人消耗品，例如尿片、傷口敷料等等，以及個人消閒娛樂，例如外出飲茶的費用）。因此，選擇入住廣東院舍的支出，比入住香港院舍會更便宜。

我查看過這20多間院舍的資料，如果是自費入住的，每月住宿費用大約介乎7000元至9000元，視乎所需的護理程度，相比起本港私營護老院，性價比實在是十分高。有興趣了解的朋友，可以點擊以下網址：https://www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/elderly/cat_residentcare/subrcheplace/guangdong/

作者電郵：lkslo@yahoo.com