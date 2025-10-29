  • 報價
我要退休
29/10/2025

退休三寶就是「三合一退休理財方案」？

#退休 #理財智慧 #我要退休 #退休錦囊 #退休三寶 #政府年金 #物業逆按揭 #保單逆按揭
  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　10年前本欄開張的時候，我推介過一個名為「三合一」的退休理財方案。簡而言之，這是一個中間落墨的方案，因為由三部分「老本」組成，其中一部分「食息又食本」，其餘兩部分則「食息唔食本」，那就可以做到既安全、老本又不需要那麼多了。

 

　　在此我想說明一下，「食息又食本」和「食息唔食本」在退休策劃中是重要概念，詳情可以參考2015年本欄開張時的首幾篇文章，在此不贅了！

 

　　在「三合一退休理財方案」中，我又特別推介年金，因此曾經寫過「一膽拖兩腳」（賽馬博彩術語）的退休理財方案。而那隻「膽」就是年金（即是三合一之中，年金必定是其中之一），其餘兩隻「腳」可以是優質高息股和一些定息投資工具，包括債券、票據，甚至是一些低風險的結構性產品。

 

　　年金其實是退休保險的一種，它的好處是保本和回報穩定，退休時可以每月定時定額獲發「薪水」，直至終身（等於食長糧），又或者自定收取年金的年期，例如10年或20年，以提高退休後首10年或20年（黃金十年或廿年的支出可能更多）的收入，但這種是「食息又食本」的退休理財方案。

 

　　近期多了朋友和我談論退休策劃的問題，而我自己也在策劃和思考這個課題，因此，未來幾期我會和大家重溫我這個退休理財方案的構思，以及有關細節和一些更新。

 

 政府推廣的「退休三寶」是一個相對平衡，且十分穩健的退休理財方案。(Shutterstock)

 

　　近年政府積極宣傳「退休三寶」，即政府年金、物業逆按揭和保單逆按揭。有朋友問我，這個「退休三寶」，不就是我推介的「一膽拖兩腳」退休理財方案嗎？因為政府年金可以做「膽」，而物業逆按和保單逆按就是「腳」。

 

　　前者是「食息又食本」，後兩者就視乎自己是否長壽，如果不太長壽，就未必食盡自己的本，因為當自己百年歸老時，扣除「借」過的錢（嚴格來說是用物業和保單去抵押，以支取年金，所以是借），連同利息和其他一切開支，若不超過當時的物業價值和保單保障額，後人是可以取回當中的餘額。

 

　　我同意的，從實際操作來說，政府推廣的「退休三寶」已經算是一個相對平衡，且十分穩健的退休理財方案。退休時把自己的大部分流動現金買政府年金，又將自己已供滿的自住物業和人壽保單抵押給政府（準確來說是按揭證券公司），就可以得到一大筆退休收入。

 

　　當然，到底有多大筆，主要視乎你退休時累積到的現金有多少，以及所買的物業和人壽保額有多大。如果夠大，三者加起來，這筆收入也確實不菲的。

 

　　不過，從概念上來說，我會傾向把政府推廣的「退休三寶」歸入年金類的資產，提供長期和穩定的收入，也就是我強調的「膽」。大家應該記得，年金除了穩定和保本之外，它卻有一個缺點，那就是不可以抗通脹。

 

　　我提過一隻退休資產高息股，雖然不保本，但卻有一個很重要的功能，那就是抗通脹。這一點和其他有關「退休三寶」的話題，下期再和大家分析和分享。（待續）

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

#退休 #理財智慧 #我要退休 #退休錦囊 #退休三寶 #政府年金 #物業逆按揭 #保單逆按揭
