騙案防騙 ｜ 28間銀行參與通訊辦「短訊發送人登記制」！一個符號分辨真假銀行＋電訊供應商短訊！即睇參與公司名單

最近大家的電話有沒有被幾何亂真的詐騙短訊炸爆？騙徒一時假扮電訊公司，一時假扮銀行，內容像真度十足，但又會用十分緊急的字眼令人慌張。難分真假之際，一不小心很容易墮入騙局！為了方便大家識別短訊發送人的身分，以分辨是否由騙徒發出訊息，通訊事務管理局辦公室（通訊辦）即日起推出「短訊發送人登記制」，率先於電訊業實施，即睇有甚麼分辨方法！

一個符號辨真假！

「短訊發送人登記制」由即日起實施，率先於電訊業推行，「已獲認證的發送人」會使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊給本地流動服務用戶，除了去年12月有共23間首批電訊服務供應商參與外，金管局及香港銀行公會宣布現有28間零售及虛擬銀行也參與了「短訊發送人登記制」。大家無須事先申請或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定，一旦已登記公司發送訊息給你，就自然看到「#」號開頭的公司名稱！

iOS系統示範（圖片來源：通訊辦）

Android系統示範（圖片來源：通訊辦）

電訊網絡亦會攔截並非由「已獲認證的發送人」發出但發送人名稱含「#」號的短訊。換言之，即使騙徒自行加上符號亦不能逃過識別系統，虛假的短訊難以傳到大家的電話號碼！

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參與「短訊發送人登記制」的零售及虛擬銀行名單

1.Airstar Bank Limited 天星銀行有限公司

2. Ant Bank (Hong Kong) Limited 螞蟻銀行（香港）有限公司

3. Bank of China (Hong Kong) Limited 中國銀行（香港）有限公司

4. Bank of Communications (Hong Kong) Limited 交通銀行（香港）有限公司

5. The Bank of East Asia, Limited 東亞銀行有限公司

6. China CITIC Bank International Limited 中信銀行（國際）有限公司

7. China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

8. Chiyu Banking Corporation Limited 集友銀行有限公司

9. Chong Hing Bank Limited 創興銀行有限公司

10. Citibank (Hong Kong) Limited 花旗銀行（香港）有限公司

11. CMB Wing Lung Bank Limited 招商永隆銀行有限公司

12. Dah Sing Bank, Limited 大新銀行有限公司

13. DBS Bank (Hong Kong) Limited 星展銀行（香港）有限公司

14. Fubon Bank (Hong Kong) Limited 富邦銀行（香港）有限公司

15. Fusion Bank Limited 富融銀行有限公司

16. Hang Seng Bank, Limited 恒生銀行有限公司

17. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司

18. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 中國工商銀行（亞洲）有限公司

19. Livi Bank Limited 理慧銀行有限公司

20. Mox Bank Limited

21. Nanyang Commercial Bank, Limited 南洋商業銀行有限公司

22. OCBC Bank (Hong Kong) Limited 華僑銀行（香港）有限公司

23. Ping An OneConnect Bank (Hong Kong) Limited 平安壹賬通銀行（香港）有限公司

24. Public Bank (Hong Kong) Limited 大眾銀行（香港）有限公司

25. Shanghai Commercial Bank Limited 上海商業銀行有限公司

26. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 渣打銀行（香港）有限公司

27. Welab Bank Limited 匯立銀行有限公司

28. ZA Bank Limited 眾安銀行有限公司

首批參與「短訊發送人登記制」的電訊服務供應商名單

1. ABC Mobile Services Limited

2. Birdie Mobile Limited

3. 中國移動香港有限公司

4. 中國聯通(香港)運營有限公司

5. 香港移動通訊有限公司

6. 香港有線電視有限公司

7. 香港寬頻企業方案有限公司

8. 香港寬頻網絡有限公司

9. Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited

10. 和記電話有限公司

11. 有線寬頻電訊有限公司

12. MD Mobile Services Limited

13. 科技媒體傳訊有限公司

14. 慧昇資訊系統有限公司

15. 新網 (香港) 有限公司

16. O.F.W. Services Limited

17. 一點通(香港)有限公司

18. 信京電訊有限公司

19. 數碼通電訊有限公司

20. 中國南方電信(香港)有限公司

21. 新移動通訊有限公司

22. 印尼國際電訊(香港)有限公司

23. YS Mobile Services Limited

通訊辦提醒大家，在任何情況下，當收到陌生人發送的短訊時，都應提高警惕。千萬不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啓短訊內的超連結。如有任何懷疑，應立即向警方舉報。就算此登記制實施後，也要謹慎行事！

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