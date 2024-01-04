騙局大拆解｜詐騙電話扮政府機構，你遇過邊幾種？｜網友反映呢期詐騙電話減少，究竟咩原因？

話說有網近期反映，呢一期好似少收到好多詐騙電話，究竟係咩原因導致呢個情況出現，唔通真係「政府做到嘢」？同你細數詐騙電話扮過嘅政府機構，原來呢個機構係最多人扮！而網友又教你一招分辨電話真偽！





扮醫院職員



無錯啦！騙徒都覺得老友記相對地比較容易信人，所以假扮醫院職員致電，咁老友記上咗年紀睇多咗醫生，覺得醫院有電話俾自己都好正常，因此好容易躲入電話詐騙陷阱！



反詐騙協調中心早前表示，有騙徒繼早前假冒廣華醫院及香港中文大學醫院職員後，近日再假冒威爾斯親王醫院及屯門醫院職員，以預錄語音致電市民，要求他們按指示領取醫療文件。醫院管理局表示公立醫院如需要聯絡病人，一般會通過職員親自致電病人，並提供相關資料以核實雙方身份。



扮入境處



「你好，這裡是入境事務處，你有一封重要通知書尚未領取....」聽到呢個段相信你應該會收線，假扮入境處相信係最頻繁收到嘅詐騙電話，個把電腦讀字聲相信好快會成為香港人嘅「集體回憶」，小篇試過一個星期收三個唔同號碼嘅入境處電話，騙徒們無夾過口供咩？



扮香港「公安」



呢個可能比較少人收過，亦都係好早期詐騙電話嘅假扮身分。扮香港「公安」呢下都相對地幽默，正常香港人都知道我地只有「香港警察」，而公安只係內地嘅叫法。雖然香港都係中國嘅一部分，但「一國兩制」下，香港嘅政府部門都仲行緊自己嘅稱呼，所以初期騙徒都應該係未做過資料收集。



有網友反映，呢期少咗詐騙電話.......



無知呢期大家有無留意到，詐騙電話好似相對減少咗？有網友係網上開Post探討過呢個問題，大家歸納原因，最大機會係因為早前緬甸電騙首腦被捕，並移交中方處理，所以呢期電騙電話好似消失咁，不過都唔好掉以輕心！



一種方法分辨詐騙電話！



係同一個Post入面，有網友討論點樣分辨呢類詐騙電話，有網友留言指，無論你選擇廣東話定普通話，對家都一定同你講普通話。咁既然係香港政府機構打俾你，又點會用普通話呢？網友表示，只要你堅持講粵語，對方就會三句之內放棄！都不失為一個好辦法。

撰文:李皆穎