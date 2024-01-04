騙案預警 | 警務處半年間阻近580人轉款免受騙！騙案預警新增SMS聯絡潛在受害人！認住這個發送人名稱

警務處繼守網者之後，「騙案預警」計劃也可識別潛在騙案受害人，警務處反詐騙協調中心本來會主動致電或派員親身聯絡，近日則新增以短訊方式聯絡潛在受害人，並發出警示和給予建議。

警務處反詐騙協調中心自去年 5 月起就與 12 間零售銀行合作，推出「騙案預警」計劃打擊詐騙，透過對可疑賬戶進行分析，識別潛在騙案受害人，並會主動致電或調派警務人員親身聯絡有關的潛在受害人。由 1 月 2 日起，中心更增設以短信方式聯絡潛在騙案受害人，「已登記的短訊發送人」名稱為 #ADCC18222，適時向受害人發出警示、給予建議，並提供查核及求助方法，並不會附有任何超連結。人員亦會提供進行交易的涉案銀行賬戶等資料，以便受害人進行核實和評估。截至去年 11 月底，有關計劃已成功勸阻超過579人繼續轉款予騙徒。

警方提醒，警務人員和銀行職員在任何情況下均不會要求市民披露個人資料或銀行認證資料，也不會要求市民轉移款項到任何賬戶。市民可通過指定聯絡號碼直接與銀行或協調中心聯繫，以核實來電者的身分。