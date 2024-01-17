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17/01/2024

詐騙手法 | 假冒淘寶職員電話騙案上升！訛稱取消VIP會籍騙過百萬元！警方：今年首兩周有4宗！遇懷疑點求證？

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Text: Kennis Wong

　　大家是不是淘寶狂迷，周不時就會大手網購入貨？用家們要注意，最新的騙案手法是與淘寶有關！萬一遇到騙徒時過分緊張，隨時損失逾百萬元！不想受騙就看看他們在淘寶施展的新招，以免中伏！

 

訛稱升級VIP會員偷信用卡資料！

 

　　近日警方收到苦主報案，指收到自稱淘寶職員的騙徒來電，謊報事主已成為淘寶的VIP會員，如需要取消有關會籍，就要繳交手續費。這時候受害人或會感到慌張，騙徒藉此誘使他們交出銀行卡及信用卡資料，並訛稱受害人戶口會被凍結，指示受害人把戶口存款轉帳至指定戶口，令受害人損失金錢。警方指同類型案件近期有明顯上升趨勢，今年首2星期已有4宗相關騙案，每宗都損失逾百萬元！

 

閱讀更多：「騙上騙」最新騙案手法！

 

（圖片來源：ADCC 反詐騙協調中心）

 

警方5大呼籲提防受騙！如有懷疑怎樣做？

 

　　警方提醒大家不應單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應向相關機構查證；如收到自稱任何機構職員的來電，應在機構指定網頁搜尋相關機構的聯絡電話並核實對方身分。另外，亦可在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式輸入可疑資料作查核。如有懷疑應致電「防騙易18222」熱線查詢。大家亦應互相提醒，令身邊親友慎防受騙！

 

ADCC反詐騙協調中心請按此

守網者請按此

 

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