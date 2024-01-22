騙案手法｜假冒「易通行」、iPhone安全風險通知SMS出沒！呃人繳費+信用卡資料！不幸洩漏iCloud資料一招挽救

騙徒手法層出不窮，每隔一段時間又有新招！繼早前假冒淘寶職員偷信用卡資料、寄速遞呃人入投資group，最近常出現假扮成易通行及 Apple ID 安全風險通知的釣魚短訊 SMS，騙取大家的個人電話資料和信用卡資料。老土一句，收到不明短訊都是保持警覺，小心為上！

釣魚SMS騙案｜01 iPhone用戶留意！假冒安全風險通知偷iCloud資料

由警方主理的「守網者」日前在社文平台公布，騙徒近來經常發放釣魚短訊，誘騙大家提供登錄 iCloud 的 Apple ID 及密碼，試圖套取當中的 iCloud 資料及控制權。釣魚短訊內容主要要求用戶進行驗證及解鎖 iCloud，否則雲端內的數據將被刪除。有網民表示，就算自己使用 Android 用戶，同樣收到此釣魚 SMS。

當大家一按下短訊內的連結，便會進入虛假登錄頁面，並留下登錄資料！騙徒即可取得用戶 iCloud 帳號，更隨時可能讀取用戶的相片、電郵、通訊錄等個人資料，猶如大開中門。「守網者」建議，如不幸外洩登錄資料，需馬上於 Apple 官方網站重置 iCloud 密碼（連結按此）。

釣魚SMS騙案｜02 假冒「易通行」SMS！呃人付費+騙取信用卡資料

除了 Apple ID 安全風險通知，運輸署日前也提醒坊間出現了聲稱由「易通行」發出的釣魚SMS，不只冒充「HKeToll」名稱發出短訊，又附有超連結至偽冒網站（HK.PCeToll[.]xyz及PC-HKeToll[.]com），企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。

運輸署澄清，該短訊並非由「易通行」發出，並提醒大家「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，引導他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。