  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
騙局大拆解
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

27/03/2024

騙案手法 | 網上戶口盜用案按年飆升近20倍！WhatsApp成重災區！驗證釣魚短訊再出現？如何假冒客服再騎挾帳戶？

#社交媒體 #Pantry熱話 #WhatsApp #釣魚短訊 #騙案 #守網者
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　近年以釣魚短訊進行詐騙的騙案有增無減，警方指去年社交媒體的帳戶盜用情況由前年的 168 宗上升至 3,400 宗，損失金額高達 8,700 萬，當中主要是 Whatsapp 帳戶被盜用的情況增加。守網者提醒，騙徒近日又廣發 WhatsApp 戶口未驗證並附假網站連結的釣魚短訊，一步一步騎挾大家的 WhatsApp 帳號。

 

　　守網者指，騙徒最近又故伎重施，廣發釣魚短訊聲稱大家的 WhatsApp 戶口未經驗證，並附上假網站連結，威嚇如不進行驗證，帳戶將於限時內被注銷。若大家按下連結進入WhatsApp假網站，假冒的客服會以協助驗證帳戶為藉口，遂步教大家更改以手機號碼連接裝置，同時用另一裝置嘗試登入大家的 WhatsApp 帳號。

 

　　當 WhatsApp 終端向你發放六位數字「轉移代碼」，騙徒便訛稱「轉移代碼」就是驗證帳戶的驗證碼。如大家將「轉移代碼」發送給騙徒，等於雙手送上自己的 WhatsApp 帳戶。守網者提醒，騙徒騎劫大家的 WhatsApp 帳戶後，通常假冒身份向親友要求轉賬，或購買點數卡。

 

減少被 Hack 風險切記三點︰

 

　　● 啟用雙重認證功能

　　● 登出所有不明的已連結裝置

　　● 不向任何人透露密碼或代碼

 

（圖片來源︰守網者）

（圖片來源︰守網者）

（圖片來源︰守網者）

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#社交媒體 #Pantry熱話 #WhatsApp #釣魚短訊 #騙案 #守網者

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk