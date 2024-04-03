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03/04/2024

騙案防騙 | 8旬婆婆收白撞WhatsApp跌入騙局！網戀被騙$3,000？一線通平安鐘教7大Tips預防被騙：與家人設暗號？緊記防騙三寶口訣

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Text: Sammy Leung

　　所謂「騙徒手法層出不窮」，真的放鬆點都有機會跌入騙局中。身處日日都有機會和騙案擦身而過的年代，不論是小朋友、年輕人、中年人及銀髮族都要打醒十二分精神。今次就重點講講銀髮族騙案，近日守網者就公布了一宗和銀髮族有關的騙案，到底是怎樣一回事呢？而一線通平安鐘曾公布了慎防長者詐騙的7大防騙小Tips，一齊看看吧！

 

　　近日，守網者就公布了一宗和銀髮族有關的騙案，指近日接到一名8旬婆婆的報案，指自己用$3,000港元買4張iTunes禮物卡給網友。原來，8旬婆婆有一日收到一個自稱加拿大籍工程師的白撞WhatsApp，二人交談不久發展網戀關係。該名騙徒婆婆為自己購買iTunes禮物卡，以換來港相見一面。所以婆婆先後用了$3,000港元買4張iTunes禮物卡，並將序號交給騙徒。而這個時候，工程師一再要求更多的iTunes卡，婆婆才發現自己中招，所以報警求助。雖然，真愛不分年齡，但和網友網戀時，一定要小心，詐騙個案真的一單都嫌多！

 

 

　　不過，別以為所有銀髮族遇上騙案就不懂面對，在3月17日警方舉行「好市民獎2023頒獎典禮」中就有一位最年長的得獎者，就是84歲的李仲美。李婆婆在2022年11月接到騙徒來電，對方冒認是她兒子。騙徒自稱拘留於警署中，所以要5萬元保釋金轉交到騙徒朋友手上。當時，李婆婆並沒有上當，除了報警求助外，更配合警方行動去繳款反騙對方，令警方成功拘捕疑犯，十分厲害！

 

撲滅罪行委員會委員蕭楚基（左）頒發「好市民獎」予今屆最年長的得獎者—八十四歲的李仲美(圖片來源：info.gov.hk)

 

　　如果大家身邊都有老人家，都可以提一提他們一線通平安鐘的6大防騙小Tips。一線通平安鐘指出，對於詐騙手法主要都是圍繞判斷能力相關、與健康／同情心相關及投資相關，而老人受騙原因是以下4種：

 

　　 - 防罪意識

　　 - 獨居寂寞、孤立無助

　　 - 擔心家人安全，誤信騙徒

　　 -誤信投資無風險



 


(圖片來源：Unsplash@micheile Henderson)

 

　　所以一定要留意以下7大Tips預防被騙：

 

1. 教長者保護個人及其財務資料，記住不要向向第三者透露個人資料包括身份證號碼、銀行賬戶資料、網上交易用戶名稱及密碼、信用卡等資料

2. 提防來歷不明的電話、信件、短訊、電子郵件。如果來電中自稱任何機構職員，可以向相關機構查證

3. 切勿打開短訊和電子郵件内的連結或附件

4. 不輕易相信陌生人的承諾或將自己的財物交給陌生人

5. 可以與家人訂立暗號，在緊急情況下可以分辨對方真偽

6. 家人應多關心家中長者，和他們分享與騙案有關的最新資訊

7. 記住「防騙三寶」口訣：收線、核實、求助。大家收到可疑來電立即收線。有懷疑可致電警方防騙熱線18222 及按「一線通平安鐘™」向中心專員求助

 

 

(圖片來源：Unsplash@Clint Patterson)

 

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