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16/05/2024

騙案手法｜騙徒「轉場」騎劫IG帳戶！一周多達27宗報案、損失近$20萬！收到「忙緊嗎」訊息小心中招！必學2個方法重奪被hack帳戶

#Instagram #騙徒 #詐騙 #騎劫帳戶 #IG #騙案
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Text: Louise Yuen

　　繼 WhatsApp 帳戶騎劫案之後，騙徒最近轉向 Instagram 帳戶下手，同樣以各種釣魚連結騙取大家的 Instagram 帳戶，再向朋友、親友進行詐騙，尤其最近在 Instagram 上收到朋友 send 出 「忙緊嗎？」的訊息，務必小心！據警方資料，短短一星期已接獲 27 宗騎劫 IG 帳戶案件，最高一宗損失達 $3 萬元，總損失金額接近 $20 萬元。

 

 

　　網上帳戶被入侵的原因很多，例如曾在公用電腦上登入網頁版並忘記登出、電子裝置遭到惡意軟件入侵等。守網者提醒，使用任何社交媒體時，若收到親友透過訊息要求幫忙過數或匯款，應立即致電對方，確認其身份及有關要求。

 

　　萬一 Instagram 帳戶被盜，首先應嘗試再登入帳戶，盡快變更密碼或要求系統向自己傳送重設密碼電郵。其次是馬上開啟雙重驗證功能（更多>設定>在帳號管理中心查看更多設定>密碼和帳號安全>雙重驗證）。當大家開啟雙重驗證功能後，只要有不明裝置嘗試登入，系統會要求用你選擇的防護方式，要求輸入登入代碼驗證，才能登入。

 

　　除了雙重驗證外，也可查閱其他的帳號安全資訊，例如定期檢視帳戶所連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置。如無法順利登入帳戶，就要向官方幫助中心查詢，協助取回被盜帳戶：www.facebook.com/help/instagram/149494825257596

 

 

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