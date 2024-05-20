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20/05/2024

騙案手法｜釣魚電郵新招︰假冒「電子發票」Email！打開附件即可騙取電郵密碼？

#釣魚電郵 #騙案 #電郵 #電子發票 #電郵帳戶 #防騙視伏器 #守網者 #Pantry熱話
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Text: Louise Yuen

　　今時今日，愈來愈多店舖為了支持環保，改以電子發票代替實體收據，不過大家下次收到「電子發票」為題的電郵時，切記小心！因為騙徒又看準機會，把釣魚電郵改頭換面成電子發票的電郵，大家一不小心上當，便會雙手奉上自己的電郵帳戶。

 

　　早陣子的釣魚電郵，電郵標題及內容大多是︰緊急通知、繳付賬單或帳戶違規等，特意營造迫切的感覺，引大家打開電郵內的連結或附件，從而騙走電郵帳戶、信用卡或銀行賬戶的個人資料。最近騙徒又出新招，廣發假冒「電子發票」電郵，並附上假附件；當大家打開附件後見到朦查查的內容，又需輸入電郵密碼才可開啟清晰版本，但其實這只是騙徒盜取電郵密碼的技倆。

 

 

　　守網者提醒大家，面對不明來歷的電郵，特別是要求個人資料或金錢轉賬的郵件，需保持警覺性，從不同渠道向寄件者核實相關電郵的準確性。或可在守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入相關電郵地址或網址，即時評估詐騙及網絡安全風險。

 

網址︰https://cyberdefender.hk/scameter/

 

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