騙案手法 ︳守網者再揭3大新騙財技倆！Facetime 致電扮銀行職員要求轉賬、假冒Spotify「筍工」要求充值賺佣！教你分辨真偽免中伏

騙徒手法層出不窮，但大部分都是從大家生活入手，最常見是利用大家常用的應用程式，讓用戶們放下戒心，順利騙財！最近守網者公布最新的手法，包括偽裝Spotify、銀行及淘寶職員，假如大家遇到一些可疑要求或福利著數，記得提高警覺，不要急著答應，甚至匯款！

騙案手法 ︳ 1. 淘寶「客服」訛稱戶口被凍結！受害人損失近$34萬！

騙徒偏向營造出危急情況氛圍，使受害人自亂陣腳，然後更容易受騙！近月有騙徒假冒淘寶客服，以WhatsApp致電受騙人，並訛稱她早前註冊了淘寶 VIP會藉。不過女士否認此事，並要求取消會籍，但「客服」再訛稱對方銀行戶口將於短時間內被凍結，誘騙女子將戶口內所有金錢轉去「客服」提供的銀行戶口作暫時保管。受害人聽完不虞有詐，聽從指示轉款，然後騙徒隨即失聯，那時候受害人終於知道受騙，總共損失$34萬！

守網者提醒，如遇到陌生來電或訊息指稱任何帳戶「情況異常」、「戶口被凍結」或需收取費用等，應向官方機構查證，切勿急於提款處理。

（圖片來源：CyberDefender 守網者 Facebook）

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