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03/07/2024

騙案手法 | 50+熟齡人士騙案陷阱Top 3公開！最易中招是哪種詐騙？5月網上情緣騙案51歲以上受害者佔4成

#騙局大拆解 #Pantry熱話 #騙徒 #守網者 #騙案 #網上投資 #網上情緣 #帳戶騎劫 #詐騙
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Text: Sammy Leung

　　近年，詐騙個案愈來愈多，基本上日日都會收到詐騙電話。網上投資、網上情緣等，每次在網上看到都要再三質疑其真實性。近日，守網者就公布了熟齡族最易墮入3類騙局，大家如果遇到這些情況，真的要打醒十二分精神。

 

　　詐騙個案愈來愈多，基本上日日都會收到詐騙電話。網上投資、網上情緣等，一個不留神，分分鐘會造成金錢上的損失。所以看到不同的騙案手法，都會Send給朋友、家人，免得大家都中招。近日，守網者在Facebook上就公布了熟齡族最易墮入3類騙局，到底50歲或以上人士最易中招是哪三種騙局呢？守網者公布了五月份錄得騙案數量：

 

● 網上投資騙案錄得共296宗（51歲以上佔33%，即約97宗）

● 網上情緣騙案錄得共91宗 （51歲以上佔44%，即約40宗）

● 網上帳戶騎劫錄得共448宗（51歲以上佔26%，即約116宗）

 

圖片來源：Unsplash@ Raychan

 

　　在以上3種騙局當中，網上投資騙案錄得共296宗，51歲以上就佔33%，守網者提醒熟齡族想有額外收入安享晚年，但世間上是不會有高回報投資的承諾。第二種是網上情緣騙案，錄得共91宗，而51歲以上竟佔44%，超過4成，當情人又要你送禮還要付手續費，真的要小心。網上帳戶騎劫錄得共448宗，51歲以上佔26%，即約116宗，是三種當中最多宗的，所以真的很易中招。所以，守網者提醒當大家收到親朋好友借錢訊息，記得要打電話確認一下！

 

圖片來源：Unsplash@Sander Sammy

 

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