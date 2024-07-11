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11/07/2024

騙案手法 | iPhone用戶小心！騙徒假扮Apple官方發送訊息、Email竊取Apple ID！蘋果教8點保護帳戶、裝置：必做一件事

#騙局大拆解 #Pantry熱話 #蘋果 #釣魚連結 #騙案
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Text: Sammy Leung

　　iPhone 有新的騙案手法？Symante在7月公布了新的釣魚式欺詐，指有騙徒扮成蘋果官方，發送訊息或電子郵件，以騙取Apple ID為目標，即睇到底是怎樣一回事！

 

　　Symante在7月公布了新的釣魚式欺詐，指有騙徒扮成蘋果官方，騙徒會向大家發送訊息或電子郵件。當大家以為是Apple官方的資訊，就有機會按進去釣魚連結。按進去後，可能會到假的 iCloud 登入頁面，只要大家輸入個人資料及驗證碼，就出事了！你的Apple ID帳號也有可能已被竊取！

 

圖片來源：Unsplash @Bagus Hernawan

 

　　而Apple在7月都更新了辨識及防範騙局的頁面，指騙徒可能用以下5種方法欺騙大家：

 

● 假裝來自真實公司（包括 Apple）的欺詐電郵和其他訊息。

● 用有誤導成份的彈出式視窗和廣告，表示你的裝置有安全問題。

● 冒充 Apple 支援、Apple 合作夥伴及其他知名或受信任實體或個人的詐騙電話或口訊。

● 提供免費產品和獎品的虛假宣傳。

● 不想要的「日曆」邀請和訂閱項目。

 

圖片來源：Unsplash @ zhang kaiyv

 

　　所以，Apple教了如何保護你的Apple帳戶和裝置：

 

　　1. 請勿分享個人資料或保安資料（例如：密碼或安全碼），亦切勿同意在他人指示你前往的網頁中輸入資料。

 

　　2. 保護你的 Apple ID。使用雙重認證，時刻確保聯絡資料安全並保持最新狀態，而且絕不要向任何人透露你的 Apple ID 密碼或驗證碼。Apple 在提供支援服務時，絕不會要求你提供這類資料。

 

　　3. 請勿使用 Apple 禮品卡支付款項給他人。

 

　　4. 了解如何識別有關 App Store 或 iTunes Store 購買項目的真實 Apple 電郵。如果你要使用 Apple Cash 付款或收款（僅限美國），處理方式應與任何其他私人交易一樣。

 

　　5. 了解如何確保 Apple 裝置和資料安全。

 

　　6. 只從你可信任的來源下載軟件。

 

　　7. 如有可疑或無故寄來的訊息，切勿進入其中的連結，或者開啟或儲存其附件。

 

　　8. 請勿接聽或回覆自稱來自 Apple 的可疑來電或訊息，而應直接透過我們的官方支援渠道聯絡 Apple

 

　　看到以上資訊，如果大家發現自己的Apple ID還未雙重認證，記得這是必做的，可以確保聯絡資料安全，請跟著以下Steps：

 

　　1.前往「設定」

　　2.你的姓名

　　3.「登入與安全性」中，點一下「開啟雙重認證」

　　4.然後點一下「繼續」，並按照螢幕上的指示操作。

 

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