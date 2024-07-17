騙案手法 | 北上、內地網購小心3大QR Code騙案！送手機支架誘導做任務 / 地鐵口掃碼抽獎必中大獎 / 網購包裹做手腳

常北上或者在內地網購的朋友要小心，內地近年出現不少的QR Code騙案，有些騙徒會在內地地鐵站出口出現，有些會莫名其妙送你禮物，更有一些會在網購包裹做手腳，今次主要會講講三種QR Code騙案的騙案手法！大家要打醒十二分精神！

內地QR Code騙案│1.送手機支架、刮刮卡再誘導你下載了APP做任務

第一種QR Code騙案連內地的公安都超關注，大家走在街上，你可能突然收到禮物，好像是手機支架或刮刮卡。而這個手機支架上會有一個QR Code，當你掃描了這個QR Code，就有機會中了陷阱。因為進去網站，可能會顯示你可以兌換獎品或現金紅包，你再輪入個人資料的話，就會中了騙局。又或者你進去網站後，會被拉進誘導下載了APP做任務，最終被騙錢。

圖片來源：Unsplash @Brett Jordan

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