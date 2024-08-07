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07/08/2024

騙案手法 | 真假Facebook網購專頁、假冒找換店騙案大揭秘！兩星期外幣兌換騙案損失超過520萬！守網者教3招快速分辨Facebook專頁真偽

#騙案 #Pantry熱話 #騙局大拆解 #Facebook #旅行 #兌錢
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Text: Sammy Leung

　　每個星期，「CyberDefender 守網者」都會在Facebook上公布不同騙案手法，希望市民不要被騙。騙徒的手法層出不窮，一個不小心就會中招，所以大家平時都要打醒十二分精神，即睇「CyberDefender 守網者」公布了2大騙案新手法！

騙案手法│1.Facebook真假網購專頁

 

　　自從科技愈來愈發達，大家購物都移至網上，只要在網上找到心儀貨品，付款後足不出戶都可以收到商品。在不同網購平台中，部分人愛用Facebook網購專頁，但其實acebook網購專頁都有機會暗藏危機。騙徒亦有機會以同名及偷圖方式，假扮知名網購專頁以魚目混珠，大家一個不小心，就會中伏。所以「CyberDefender 守網者」教大家用三招快速分辨Facebook真假網購專頁，大家可以先進入「關於」，再按「專頁透明度」，最後按進「查看全部」：

 

1. 留意專頁改名記錄，是否多次更改不相關的名稱

2. 管理人員所在地，是否在非香港地區或不合理地區

3. 檢查專頁及帖文的讚好，是否大量非本地人名稱

 

　　除了以上三點外，大家可以留意網上是否有同名專頁，增加辨別真假的線索。記得假專頁上亦可能顯示被假冒公司的真實地址及電話，甚至使用網上公開資料上找到的商業登記證號碼，所以一定要Check清楚！

 

 

圖片來源：CyberDefender 守網者

圖片來源：Unsplash@Kelly Sikkema

 

下一頁：假冒找換店

 

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