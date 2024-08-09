騙案手法 | 私隱專員公署真人示範Deepfake實時變臉馮素波以假亂真！上半年收600宗個人資料詐騙案！即睇防騙自保6招

在人手一部智能電話的時代，大家很常接到就是詐騙電話、短訊。個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）最近公布指，2024年上半年收到接近600宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較去年同期（312宗）上升近九成。所以今次除了分折了4大類型的騙案外，仲親身示範透過深度偽造技術實時換臉。

私隱專員公署公布指，2024年上半年收到接近600宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較去年同期（312宗）上升近九成。所以私隱專員公署提醒大家要注意以下4大類型騙案：

1. 即時通訊軟件騙案

騙徒透過騎劫市民的即時通訊軟件帳戶，盜用帳戶後假冒受害人，向聯絡人發送訊息騙取金錢或個人資料。或者假冒政府官員、政府部門或公營機構於即時通訊軟件發放虛假訊息，騙取金錢及個人資料。

2.社交媒體平台騙案

社交媒體平台出現假冒旅行社的專頁，以售賣酒店、餐飲套票及機票等旅遊產品騙取受害人的金錢。或利用假冒的社交媒體平台廣告，誘騙市民提供個人資料或參與虛假的投資計劃。

3. 透過人工智能技術製作詐騙影片

騙徒利用官員或名人的圖片或錄音，並透過人工智能深度偽造（Deepfake）技術製作影片，誘騙市民投資。或者從社交媒體、視像通話或網上公開影片取得他人的面容及聲音等，透過深度偽造技術假冒其他人，騙取受害人的金錢及個人資料。

4. 電話騙案

假冒知名機構客戶服務熱線的職員，騙受害人分享個人資料。

而今次更找到私隱專員鍾麗玲拍攝短片親身示範，透過深度偽造技術實時換臉，一秒就將自己變成藝員馮素波樣貌 。所以在人工智能時代，有片未必有真相，深度偽造技術真的可以假亂真。

所以，私隱專員公署呼籲要小心不同詐騙手法，特別是透過人工智能深度偽造的詐騙影片，並教大家6招自保：

1. 提高警覺：提供個人資料前「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的。切勿隨意向他人披露個人資料或隨意點擊可疑的超連結

2. 留意帳戶及簽帳紀錄：，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳

3. 保護密碼：不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能

4. 精明使用社交媒體及即時通訊軟件：應盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，好像是個人的正面照片及影片

5. 核實來電者身分：即使來電者以視像形式通話，應先以其他聯絡方式查證來電者或有關機構的真偽

6. 防騙資訊：留意防騙資訊，並向身邊親友（尤其是長者及青少年）分享與騙案有關的資訊