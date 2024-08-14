騙案手法 | 假冒騙案層出不窮！即睇3大新手法：電腦彈出遭入侵訊息騙徒扮「技術支援」？偽冒保險公司職員幫你取消保費

騙案手法真的日日新鮮，一個不小心就有機會中招，所以反詐騙協調中心不時都會公布了騙案的最新手法！今次整合了三個較新的詐騙手法，大家千萬不要中了騙徒的計！

騙案│1. 提防假冒保險業相關電話騙案

第一個要說是「假冒保險業相關電話騙案」，原來早前有騙徒假冒保險業監管局（保監局）或保險公司職員，他們會先用預錄語音訊息致電市民，指受害人有尚未繳付的保費。但事實上受害人是有機會沒有購買相關保單的，但騙徒會要求你去繳交保證金以取消保費，如果你真的照做了，就是中招了！

警方對於這類騙案就有5大Tips：

1. 保監局不會以預錄語音訊息致電市民，要求他們就保單事宜作出任何行動

2. 公眾不應單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應向相關機構查證

3. 提醒身邊親友慎防受騙

4. 市民如有任何關於保單的疑問，應直接向其保險公司查詢

5. 如有懷疑，可致電「防騙易18222」 或保監局熱線3899 9983查詢。

圖片來源：Unsplash @Azamat E

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