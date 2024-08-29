騙案手法 | 一文拆解3大投資騙案！加密資產騙案約實體店交收呃54萬 / 偽冒阿里巴巴職員聲稱高價回購優惠券賺差價

騙徒真的很多，而他們的手法真的是每次都不一樣。大家平時會不會投資？如果會的話，就要小心投資類型的騙案。今次和大家一齊看看3種近期出現過的投資騙案！

騙案手法│1.加密資產騙案 約實體店交收博信任呃54萬

可能大家都有留意加密資產，在8月就有一宗有關加密資產的騙案。8月一名內地男子在微信收到陌生廣告訊息，騙徒指可以用高價收購加密資產。所以該名受害人就來到本港一間實體店，而這間實體店沒有店鋪名稱，也只有簡單牆紙裝飾。

一名自稱為騙徒生意夥伴的男子出現，並向受害人展示一個加密資產錢包的二維碼，並承諾轉移加密資產後便會以現金交付。受害人相信了，並將價值54萬港幣的USDT穩定幣轉移到騙徒的加密資產錢包，騙徒即以不同理由借故逃離現場。而受害人緊隨其後及報警，最後警方成功拘捕騙徒。所以，守網者提醒，收到陌生訊息及廣告，請謹慎考慮及查證其真實性；而境外虛擬資產平台及應用程式一般不受香港的監管機構規管，發生問題時，難以追討損失。

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