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14/10/2024

騙案手法 | 假冒警務處處長發電郵 騙收件人點擊釣魚連結

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　　警方接獲通知，指有人假冒警務處處長發出偽冒電郵，內含懷疑釣魚連結。警方澄清，警務處處長並沒有發出該虛假電郵。警方高度關注案件並交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

 

　　警方接獲通知，指有人用偽冒電郵地址，假冒警務處處長發出電郵，入面更加了虛假的處長辦公室資料，魚目混珠，誘使收件人點擊電郵內的惡意連結，進入預設的偽冒網站。當進入偽冒網站後，騙徒可能要求輸入個人或銀行賬戶資料，或透過惡意程式入侵手機系統以偷取重要資訊，作詐騙用途。

 

　　「守網者」呼籲大家要提高警覺，收到任何電郵都要睇清楚，不要亂開亂撳，對不明來歷的電郵，特別是要求輸入個人資料或金錢轉賬的郵件，應保持警覺性。

 

　　如果收到懷疑有問題的電郵，可以到守網者網站的「防騙視伏器」，或下載「防騙視伏App」，輸入相關電郵地址或網址，即時評估詐騙及網絡安全的風險。

 

警方接獲通知，指有人假冒警務處處長發出偽冒電郵，內含懷疑釣魚連結。（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

 

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