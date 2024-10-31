網購詐騙｜過時過節最易被騙 港人去年平均損失$7,379！13%受訪者預定機票／酒店時成騙徒目標

聖誕節將至，不少人都喜歡於網上購物或預訂機票、酒店去旅行，最近一項針對香港人與節日網購詐騙的調查顯示，有16%受訪者去年在節日期間成為詐騙者的目標，平均損失達$7,379！

消費者網絡安全品牌NORTON早前在香港進行一項有關節日網絡安全的調查，結果發現有有16%受訪者去年在節日期間成為詐騙者的目標，當中63%成為受害者，62%遭受了金錢損失，平均損失達$7,379！在多個節日當中，聖誕節（22%）、國慶（18%）及中秋節（17%）被列為最容易受騙的節日。

調查指出，詐騙主要發生在社交媒體平台（48%）、通訊軟件（43%）及第三方網站（37%）。而頭三位網購詐騙形式包括超額付款/退款詐騙（33%）、網絡釣魚（31%）和網購詐騙（29%）。

通常節日都會特別多人去旅行，近年不少市民都會在網上預訂機票及酒店，這次調查，有13%的受訪者表示曾在預定機票、酒店時成為騙徒目標，當中43%受騙，51%遭受了金錢損失，平均損失金額為$7,902.44！

提醒大家於網上購物時要特別小心，盡量選擇有信譽的網店，如果收到可疑的電郵或短訊，不要隨便按入面的連結，更不要輸入任何個人資料及密碼。亦可以到守網者網站的「防騙視伏器」，或下載「防騙視伏App」，輸入相關電郵地址或網址，即時評估詐騙及網絡安全的風險。