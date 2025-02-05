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05/02/2025

網上情緣騙案｜警方兩星期共接獲42宗！港男Facebook被「美軍獸醫」女友騙走460萬港元！

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Text: Katty Wu

　　下星期便是情人節，不知是否很多人急於脫單，所以多了上網尋找對象。警方指過去兩星期共接獲42宗網上情緣騙案，涉案金額超過3,000萬港元，其中一名受害人更損失了超過460萬港元！

 

　　受害人當中，有一名是本地男子，他在Facebook結識了一位自稱是美軍獸醫的女子，並發展成戀人。女子聲稱在軍營發現金條及現金，並以快遞方式送給受害人，但要求受害人支付快遞行政及清關費，最終受害人合共損失超過460萬港元積蓄！

 

　　警方呼籲市民，切勿因為「看不見的戀人」，花光畢生積蓄！

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

傳統騙案手法

 

　　扮專業人士：騙徒多在網上自稱來自歐美、或於東南亞地區工作的專業人士，如工程師和跨國企業管理層等，以英語與受害人溝通，並以各種籍口向受害人要求金錢。

 

　　藉口多多：訛稱需支付巨額醫療費用或急需現金週轉；或訛稱有貴重禮物從海外寄給受害人，但被扣查，需清關費/手續費。

 

　　100%未見面：受害人100%從未見過騙徒（無論親身或視像通話），騙徒騙取金錢後，便會取消社交媒體戶口、電話號碼或電郵地址等，和受害人斷絕聯絡。

 

「殺豬盤」手法

 

　　「搵豬」：騙徒在社交平台、約會軟件等以「高富帥」或「白富美」的身分尋找目標，並投其所好，迅速建立曖昧或網戀關係。

 

　　「養豬」：誘騙受害人在虛假投資平台／下載假軟件進行投資，例如買賣證券、外匯或虛擬資產。騙徒起初會讓受害人賺取少許回報，以吸引對方進行大額投資。

 

　　「殺豬」：當受害人投入大額資金，帳面獲利甚豐，欲套現離場時，平台「客戶服務員」便會以各不同藉口拖延，並誘騙受害人再投放資金。受害人最終蒙受巨額損失。

 

防騙建議

●    利用搜尋器搜尋對方社交帳戶放的照片

●    查看對方帳戶的朋友圈是否有異常

●    如對對方身份有懷疑，可嘗試與對方視像通話

●    切勿下載不明來歷的應用程式

●    提防回報高得不切實際的投資計劃

●    如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢

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