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27/03/2025

網上援交騙案｜交友App「甜蜜陷阱」 64歲老翁被騙27萬買iTunes禮品卡

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Text: Katty Wu

　　玩交友App是無分年齡的，無論是十幾歲的少男少女，還是60歲以上的長者，都可以有一顆想出pool的心，不過要小心「甜蜜陷阱」！過去兩星期，警方共接獲59宗網上援交騙案，受害人年齡介乎15歲至67歲，涉及款項超過240萬港元。

 

　　警方發現最近有不少「甜蜜陷阱」出沒於各大交友程式及網上社交平台，騙徒化身「高富帥」、「美麗動人小姐姐」傾偈談心，之後突然話想見面，甚至可以提供「友達以上」服務！

 

　　騙徒常見對白：

 

　　「見面前要先畀保證金，我怕你會放飛機！」

 

　　「你係咪警察放蛇，你買點數卡畀我，就信你唔係喇！」

 

　　當然，轉賬後或買點數卡後，騙徒就會無影無蹤，無法聯絡。

 

　　過去兩星期，警方共接獲59宗網上援交騙案，涉及款項超過240萬港元，受害人年齡介乎15歲至67歲。當中一名64歲本地男子，分別多次購買iTunes禮品卡給予騙徒作保證金，騙款超過27萬港元！

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

　　提醒大家，網上交友時，要認清對方身份，亦不要向陌生人提供個人資料。警方網絡安全及科技罪案調查科與Apple制定止付機制，協助受害人儘早攔截損失，如不幸被騙買iTunes禮品卡，可以這樣做：

 

　　1. 受害人應於Apple網頁，匯報禮品卡詐騙。

 

　　2. 隨以下路徑：「App 和服務」->「App Store」->「禮品卡與代碼」->「禮品卡詐騙」->「繼續」 選擇「通話」或「線上對談」方式，以啟動止付機制。（因應個別情況，Apple或會聯絡受害人，要求額外資料作驗證及處理止付申請。）

 

　　3. 在啟動止付機制後， 向警方電子報案或到警署報案。

 

　　如有懷疑，可於守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，輸入可疑平台帳戶名稱、收款帳戶、電話號碼等作詐騙風險評估。

 

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