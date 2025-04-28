  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

28/04/2025

網上投資騙案｜警方一星期接近100投資騙案 84歲男商人被騙投資虛擬貨幣 損失近1,000萬！

#騙局大拆解 #騙案 #騙徒 #防騙視伏App #網上騙案 #網上投資 #虛擬貨幣 #防騙視伏器 #Telegram
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　警方於過去一星期，共接獲近100宗投資騙案，總損失超過9千萬港元，當中最大單一損失涉款近1,000萬港元！警方提醒大家，別再相信「內幕消息」、「必贏貼士」、「投資專家教路」這些騙徒常用的技倆！

 

　　其中一位受害人是一名84歲的男商人，他透過微信認識一名自稱為數據公司的CEO，被誘騙投資虛擬貨幣，並分14次轉賬近1,000萬港元到騙徒戶口！

 

　　另一位受害人是43歲女文員，經Telegram認識一名「投資專家」，被誘騙於假投資平台投資港股期指。受害人在兩個星期內，分別17次將合共280多萬港元轉到騙徒提供的帳戶。案中受害人不但損失所有積蓄，更欠下100萬港元債務！

 

　　警方提醒市民，騙徒通常在網上社交平台、討論區貼文，或通訊軟件發放訊息，以低風險、高回報作招徠，吸引素未謀面的網民參與投資，但這些投資大多是不存在或充滿陷阱，所以大家投資前要看清楚。

 

●    在投資虛擬資產前，應充分了解相關產品特性和資訊安全風險

●    切勿輕信在社交平台上發放的「內幕消息」或「必贏貼士」

●    切勿下載不明來歷的應用程式

●    如有懷疑，可在守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#騙局大拆解 #騙案 #騙徒 #防騙視伏App #網上騙案 #網上投資 #虛擬貨幣 #防騙視伏器 #Telegram
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

14/05/2025 14:23

大國博弈

關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

14/05/2025 09:30

關稅戰

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk