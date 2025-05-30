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30/05/2025

「疫苗接種電話調查」騙案又再出現？！受害人只按了「1」字 PayMe及網上銀行資訊即被轉移？

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Text: Katty Wu

　　記者有不少同事均表示近日於不同WhatsApp群組收到有關「疫苗接種電話調查」的騙案，指有人收到電話，問有沒有接種疫苗，有就按1，沒有就按2，結果按1後，「手機被屏蔽了，他通常用的PayMe及網上銀行資訊都被轉移了」，表示「這是詐騙的新手法」、「社區已有人上當了」。

 

同事於WhatsApp群組收到有關「疫苗接種電話調查」騙案的截圖。

 

　　記者於網上搜尋，原來早於2021年已有類似的騙案，當時應該是接種新冠疫苗的高峰期，就連衞生署都有於Facebook提醒市民，「如收到來電表示疫苗預約或接種紀錄被取消，並索取市民的個人資料或銀行帳戶資料，必須提高警覺，切勿跟從任何指示」。更表示「政府部門致電市民跟進有關疫苗預約或接種事宜，一般會提供資料核實雙方身分」。

 

衞生署衞生防護中心Facebook早於2021年已經提醒市民要電話詐騙。

 

　　記者亦於網上看到幾年前有台灣傳媒報導，當地亦有不少人收到同樣的訊息，內容近乎一樣，就連用字都一樣！究竟是類似的騙案再次出現，還是相關訊息繼續轉傳，就不得而知。不過，無論是怎樣，大家都應該小不明來歷的電話，如有懷疑，應立即掛線。但正常情況，如果只於電話按「1」、「2」，被轉移PayMe及網上銀行資訊的機會不太大。提醒大家，切勿向陌生人透露個人資訊及銀行密碼，亦不要進入不明來歷人士提供的網址或連結，如有懷疑，可利用守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作風險評估。

 

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