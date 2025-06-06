騙徒假冒富途牛牛／盈透證券發短訊 盜用戶口買賣股票及借錢 損失高達290萬元！教師、會計師同樣中招！

很多香港人都喜歡炒股票，騙徒亦看準這個「市場」，不停攻擊股民！警方過去3星期共收到34宗報案，受害人均表示收到自稱富途牛牛或盈透證券的短訊，再被盜用戶口，進行股票買賣和借貸，總損失金額超過1,600萬元，單一損失金額由2,000元至290萬元不等。

騙徒假冒富途牛牛或盈透證券發短訊給受害人，再盜用其戶口，操控戶口買賣股票和借貸，有受害人更被冒認借孖展170萬元！受害人年齡由20多歲至60多歲，包括教師及會計師等專業人士。

富途牛牛聲明絕不會透過電話、短訊或電郵索取客戶帳戶資訊，呼籲客戶切勿點擊可疑連結；而盈透證券亦表示不會經短訊或即時通訊發送登入連結。

警方提醒市民，切勿開啟或點擊歷不明電郵或訊息內的超連結，以及定期將「短訊收件箱」舊記錄清除。任何網站要求提供個人資料時應加倍小心，如有懷疑，應透過官方渠道查證，亦可用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。