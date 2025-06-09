6月15日起 告票電子化：提防假冒 小心騙徙！真電子告票短訊發送人必定為「#HKPF-eTT」

由6月15日開始，交通告票將會電子化，電子交通執法專屬網站及流動應用程式將會同時推出，駕駛者可以更方便及快捷核實及查閱電子通知書，更可以透過電子方式於網上繳交罰款。不過，騙徒亦會乘機出手，警方提醒市民要小心。

騙徒會冒充運輸署或警方發短訊，誘騙大家填寫個人資料或者過數，如果在短訊發現有link，就一定有伏，千萬別上當！

警方提醒大家，認清「真」電子告票凡方法：

● 短訊通知的發送人名稱以「#」開頭

● 短訊發送人名稱必定為「#HKPF-eTT」

● 運輸署及警方平台網站域名結尾必為「.gov.hk」

● 發出的短訊或電郵不會附有超連結

● 通知書日期必為6月15日或之後

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https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/eatandplay/funwhatson/94976